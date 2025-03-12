بعد إصابته أمام باختاكور .. مدافع الهلال يخضع لفحص طبي

كشفت تقارير صحفية عن خضوع السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال السعودي بعد إصابته أمام باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

ووفقا لصحيفة “الرياضية” فإن السنغالي كاليدو كوليبالي سيجري مدافع الهلال فحوصات طبية، غد الخميس، بعد تعرضه للإصابة أمام باختاكور الأوزبكي.

وتعرض المدافع السنغالي لإصابة بشد بسيط في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، ليضطر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لاستبداله بخليفة الدوسري، قبل نهاية المباراة.

يذكر أن الهلال انتصر برباعية بيضاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ليعوض التأخر بهدف في الذهاب.