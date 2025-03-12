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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الإسرائيلي: أوقفنا المساعدات الإنسانية لغزة واستئناف القتال مطروح

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد وزير الطاقة الإسرائيلي، في تصريحاته اليوم، أنه يتعين على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الاتصال برئيس جهاز الشاباك غدًا لتحديد موعد لإنهاء خدماته في ظل التوترات الأمنية الحالية. 

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية لإعادة ترتيب الأجهزة الأمنية في ظل الأحداث الراهنة.

وفي سياق آخر، كشف وزير الطاقة عن قرار حكومي بوقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مؤقت، معلنًا أنه وقع على قرار قطع الكهرباء عن بعض المناطق الفلسطينية في غزة.

وأشار إلى أن استئناف الحرب في غزة يبقى خيارًا مطروحًا، في حال لم تتوقف الأعمال العدائية.

بنيامين نتنياهو وزير الطاقة الإسرائيلي جهاز الشاباك استئناف الحرب في غزة وقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

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