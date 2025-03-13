الخارجية السودانية: بدء مشاورات لإطلاق عملية سياسية شاملة وتشكيل حكومة انتقالية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت الخارجية السودانية، عن بدء مشاورات من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تهدف لتشكيل حكومة انتقالية.

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، مشيرة إلى تصاعد العنف وتفشي الأمراض ونقص التمويل الشديد الذي يهدد المساعدات لملايين الأشخاص، وفق ما ذكرت صحيفة سودان تريبيون.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن العنف، وخاصة في ولاية شمال دارفور، لا يزال يتسبب في نزوح الآلاف.

في الأسبوع الماضي، فر أكثر من 23 ألف شخص من منازلهم في منطقة دار السلام، جنوب عاصمة الولاية، الفاشر، بسبب تصاعد انعدام الأمن.