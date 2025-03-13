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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين : موسكو تتطلع لتسوية متزنة مع أوكرانيا

المتحدث بإسم الكرملين
المتحدث بإسم الكرملين
محمود نوفل

أكد المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو "تتطلع لتسوية متزنة" ، جاء ذلك تعليقا على تكهنات واشنطن بوست بأن روسيا تسعى لإضعاف الموقف الأمريكي في مفاوضات أوكرانيا .

وزعمت الصحيفة الأمريكية إنها حصلت على نسخة من وثيقة أعدتها في فبراير مؤسسة بحثية مقرها موسكو ومرتبطة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي والتي حددت المطالب الروسية القصوى لأي خيار لإنهاء النزاع.

وذكرت الصحيفة أن الوثيقة في محتواها بأن روسيا تريد إضعاف موقف الولايات المتحدة في المفاوضات بشأن أوكرانيا من خلال ضرب العلاقات بين واشنطن وعدد من الدول، وأن أزمة أوكرانيا لن يتم حلها قبل نهاية عام 2026.

وتعليقا على هذه التكهنات قال بيسكوف إن الكرملين "ليس على علم بها وهي متناقضة للغاية".

وقال المتحدث بإسم الكرملين : "نحن نعمل على الخيارات الأكثر توازنا للتسوية".

ويُشار الي ان المملكة العربية السعودية شهدت مؤخرا اجتماعات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا أعلن في ختامها عن استعداد كييف لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما وتوقيعها اتفاق الثروات الطبيعية مع الولايات المتحدة، مقابل استئناف الأخيرة المساعدات العسكرية وتقديم المعلومات الاستخباراتية لنظام كييف.

روسيا الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية الكرملين جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مفاوضات أوكرانيا

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