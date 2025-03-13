أعلنت الحكومة اللبنانية في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تعيين الجنرال رودولف هيكل قائدًا جديدًا للجيش اللبناني.

لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي

وفي تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، أوضح أن مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون لإعادة النظر في خفض الرسوم، في خطوة تهدف لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأضاف الوزير أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي في آخر اجتماع. كما كشف عن عقد جلسة غير عادية لمجلس الوزراء الإثنين المقبل لمناقشة القضايا الطارئة.

وأشار وزير الإعلام اللبناني إلى أن المفاوضات مع إسرائيل ما زالت تجري بشكل غير مباشر، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الحكومة على تنفيذ البيان الوزاري وفق التوقيتات المحددة.