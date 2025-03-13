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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الخميس 13-3-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب بمقدار 30 جنيها في المتوسط بنهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 13-3-2025 مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الأربعاء داخل محلات الصاغة.

سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4155 جنيها للبيع و 4175 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 24 نحو 4742 جنيها للبيع و 4771 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3557 جنيها للبيع و 3578 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2766 جنيها للبيع و 2783 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 33.2 ألف جنيه للبيع و 33.4 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر أوقية الذهب نحو 2953 دولارا للبيع و 2954 دولارا للشراء.

سعر البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب العالمي ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله حيث دعمت بيانات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة توقعات خفض أسعار الفائدة، في حين حافظت تهديدات الرئيس دونالد ترامب الجديدة بالرسوم الجمركية على جاذبية الذهب كملاذ آمن.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم الخميس بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2948 دولارا للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2934 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2947 دولارا للأونصة.

الذهب استطاع الارتفاع لليوم الثالث على التوالي ليتمكن يوم أمس من الاغلاق فوق مستوى المقاومة 2930 دولارا للأونصة، وبذلك يستمر اليوم في الصعود مستهدفاً أعلى قمة تاريخية سجلها عند 2956 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب العالمي بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر انخفاضا أكبر من المتوقع في معدلات التضخم الأمريكية الأمر الذي زاد من التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام.

التوقعات تزايدت الآن بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن هذا العام من خفض أسعار الفائدة، وتشير توقعات الأسواق إلى 3 عمليات خفض للفائدة خلال عام 2025 على أن يكون أول قرار للخفض في يونيو القادم.

الجدير بالذكر أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائداً لحائزيه، وبالتالي يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.

اخبار مصر مال واعمال سعر عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم

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