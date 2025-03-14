الكنيسة الكاثوليكية تشارك في "إفطار المحبة" بالإنجيلية بمدينة نصر

شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، تشارك في إفطار المحبة، بالكنيسة الإنجيلية، بمدينة نصر، حيث جاء ذلك بمشاركة سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والقمص بولس جرس، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، والأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بمجلس كنائس مصر، وعدد من الأخوات الراهبات.

حفل افطار المحبة

حضر أيضًا نخبة من القيادات الدينية، والسياسية والتنفيذية، والإعلامية، وقيادات، ورموز المجتمع المصري، بجانب عدد من أعضاء مجلسي النواب، والشيوخ.

وفي كلمته، هنأ سيادة المطران جميع الحاضرين بحلول شهر رمضان المبارك، والذي يتزامن مع مسيرة الصوم المقدس بالكنيسة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في حفل إفطار المحبة، الذي يضم جميع الأطياف.