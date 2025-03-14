وليد الحديدي: قرار مجلس الأهلي عمل زلزال في الكرة المصرية



أكد وليد الحديدي، الناقد الرياضي، أن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بعدم خوض مباراة القمة والتهديد بالنسحاب من الدوري بمثابة زلزال.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" هناك قرارات كبيرة ومزلزلة في الكرة، وامتناع الأهلي عن خوض مباراة القمة قرار ليس قليل".



وتابع:" لا نستطيع الحكم على القرار إلا بعد رؤية النتائج، وإذا نجح الأهلي في قراراه وإعادة المباراة وخوضها بحكام سيكون قرارا صحيحًا، وإذا لم يحدث ذلك سيكون القرار غير صحيح".



وأضاف:" الزمالك، انسحب في الموسم الماضي من المباراة، ولكن قراراته لم يتم تنفيذها والفريق استكمل الدوري عادي".

وشدد:" القرار فيه عدة أطراف وبيراميدز يترقب لمعرفة ماذا سيحدث".