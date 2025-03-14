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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 مارس 2025

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب اليوم، الجمعة 14 مارس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في جميع الأعيرة، حيث سجل الجنيه الذهب زيادة قدرها نحو 640 جنيهًا.

 كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى أعلى مستوى له، متأثرًا بالزيادة العالمية في سعر الأوقية.

 وفيما يلي التفاصيل الكاملة لأسعار الذهب في السوق المصري وفقًا لأحدث التحديثات من شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم حوالي 4800 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 21 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم حوالي 4200 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3600 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 33600 جنيهًا. 

سعر أوقية الذهب عالميًا 

سجل سعر أوقية الذهب اليوم حوالي 2981 دولارًا. 

سعر مصنعية الذهب في مصر 

تتفاوت أسعار المصنعية في محلات الصاغة في مصر حسب العديد من العوامل مثل نوع العيار والمحل التجاري، حيث تتراوح المصنعية بين 30 و65 جنيهًا للجرام. 

لتحديد سعر الذهب بالمصنعية والدمغة، يتم إضافة ما يتراوح بين 100 و150 جنيهًا على سعر الجرام الأساسي، وتختلف هذه الزيادة وفقًا لتقدير التاجر ونوع العيار.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة سعر أوقية الذهب عالميًا

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