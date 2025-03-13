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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس وعيار 21 بالمصنعية

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 مارس 2025 ارتفاعًا جديدًا في التعاملات المسائية، ليواصل المعدن الأصفر تحركاته في السوق بالتزامن مع ارتفاعه عالميًا. 

ويحرص الكثير، خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين، على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، لما له من أهمية كبرى سواء في الادخار أو الاستثمار.

زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم الخميس ارتفاعًا بمقدار 5 جنيهات في مختلف الأعيرة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4777 جنيهًا للبيع و4754 جنيهًا للشراء، مقارنة بالتعاملات السابقة.

ويعد عيار 24 من أكثر الأعيرة نقاء، لكنه ليس الأكثر انتشارًا في مصر بخلاف 21.

الذهب اليوم عيار 21 

أما عيار 21، الذي يحظى بأعلى نسبة مبيعات، فقد ارتفع إلى 4180 جنيهًا للبيع و4160 جنيهًا للشراء، ويستخدم هذا العيار بكثرة في صناعة المشغولات الذهبية التي يقبل عليها المصريون في المناسبات المختلفة ، نظرا لبريقه اللافت.

سعر الذهب اليوم عيار 18 

فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 3583 جنيهًا للبيع و3566 جنيهًا للشراء، ويعد هذا العيار شائعًا في بعض المحافظات، خاصة الوجه البحري والصعيد، نظرًا لكونه أقل تكلفة من عيار 21.

أسعار الجنيه الذهب والسبائك

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم ارتفاعًا ليصل إلى 33,440 جنيهًا للبيع و33,280 جنيهًا للشراء، وهو مصنوع بالكامل من عيار 21، ويزن 8 جرامات، ما يجعله خيارًا مفضلاً للاستثمار.

أما السبائك الذهبية، فقد شهدت أسعارها ارتفاعًا مماثلًا، حيث يفضلها المستثمرون كوسيلة لحفظ القيمة على المدى الطويل، نظرًا لعدم احتوائها على أي تكاليف إضافية مثل المصنعية على المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب في مصر مباشر وتأثير السوق العالمية

يرتبط سعر الذهب اليوم الخميس ارتباطًا وثيقًا بالأسعار العالمية، والتي شهدت ارتفاعًا خلال الساعات الأخيرة. 

صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.32% لتسجل 2942.53 دولارًا للأوقية، بينما بلغت العقود الآجلة - تسليم أبريل - نحو 2952.34 دولارًا للأوقية.

وجاء هذا الصعود مدفوعًا بتقرير التضخم الأمريكي، الذي أظهر تباطؤًا في نمو أسعار المستهلكين، مما زاد من احتمالات قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.

مثل هذه التحركات تدفع المستثمرين عالميًا إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

سعر الذهب بالمصنعية 

تحتلف قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، وتتراوح عادة بين 100 و250 جنيهًا للجرام، وفقًا لنوع المشغولات ومكان البيع. 

وبالتالي، فإن السعر النهائي للذهب الذي يدفعه المستهلك يختلف عن السعر المعلن للجرام الخالي من المصنعية.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

من المتوقع أن تواصل أسعار الذهب تقلبها خلال الأيام المقبلة، تبعًا للتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات الدولار.

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