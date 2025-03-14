قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكك الحديدية توجه رسالة للمواطنين بعد حادث قطار بئر العبد
في بكين.. قمة ثلاثية لبحث الملف النووي الإيراني
تتجاوز 37 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات
جامعة كولومبيا تعاقب طلابا بسبب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين
أفضل أعمال الجمعة الثانية من رمضان.. اغتنمها بـ 10 أمور
آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الجمعة 14-3-2025
قبلي وبحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة
بعد بنما.. ترامب يلمح إلى استخدام القوة للسيطرة على جرينلاند
حريق بطائرة أمريكية في مطار دنفر وإجلاء الركاب وسط حالة من الذعر| فيديو
الأدلة الجنائية تعاين مبنى المعامل المركزية بوسط القاهرة
فرصة ذهبية .. 400 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل بعد إجازة العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعارض نشر الأسلحة النووية في أوروبا الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أكد جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤيد نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا الشرقية، مشيرًا إلى أنه سيكون "مصدومًا" إذا دعم ترامب مثل هذا القرار.

وفي حديثه لشبكة فوكس نيوز، أوضح فانس أنه لم يناقش هذا الموضوع مع ترامب بشكل مباشر، لكنه شدد على ضرورة توخي الحذر، قائلاً: "علينا أن نكون حذرين، فنحن نخاطر بحياة الأجيال القادمة".

وجاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي ردًا على دعوة الرئيس البولندي أندري دودا لنقل الرؤوس النووية الأمريكية إلى بولندا، وهو ما اعتبره خطوة ضرورية في ظل توسع حلف الناتو نحو الشرق منذ عام 1999. وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، قال دودا: "من الواضح أن ترامب يمكنه نقل الرؤوس الحربية النووية الأمريكية الموجودة في الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية إلى بولندا".

من جانبه، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 5 مارس، بأن روسيا باتت تشكل تهديدًا لفرنسا وأوروبا، داعيًا إلى بدء نقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن الولايات المتحدة غيّرت موقفها بشأن أوكرانيا ودورها في حلف الناتو، وهو ما يفرض على أوروبا إعادة النظر في استراتيجيتها الأمنية.

لكن هذه التصريحات أثارت انتقادات داخل فرنسا، حيث أدانت المعارضة دعوة ماكرون إلى "تضحيات جديدة"، معتبرة أن تصريحاته قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب مع روسيا.

موسكو ترد على تصريحات ماكرون

في المقابل، رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على خطاب ماكرون، معتبرًا أنه يشكل "تهديدًا مباشرًا لروسيا"، وقارنه بتصريحات هتلر ونابليون.

أما المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فقد وصف تصريحات ماكرون بأنها "تصعيدية وغير مسؤولة"، مشيرًا إلى أنها تتجاهل توسع البنية التحتية العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تخطط لمهاجمة أي دولة من دول الناتو، موضحًا أن مثل هذا السيناريو "لا معنى له". كما أشار بوتين إلى أن السياسيين الغربيين يستخدمون "التهديد الروسي" كذريعة لصرف الانتباه عن مشاكلهم الداخلية، مؤكدًا أن "الأشخاص الأذكياء يدركون أن هذا كذبة".

ترامب الناتو روسيا نائب ترامب فانس أسلحة نووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعم التموين الجديدة

48 ساعة وتنتهي زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

هتصرف 125 أم 250 جنيهًا إضافية؟.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا

هذه البطاقات تصرف 450 جنيهًا.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

الحرارة تتخطى 35 درجة.. موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

استعدوا للقادم.. موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

المجني عليه

سحلوني ودمروا مصدر رزقي.. سائق مشاجرة مدينة الفردوس يروي تفاصيل الحادث

ارشيفية

خلافات ميراث.. رجل يهدم منزل شقيقه أثناء الإفطار باللودر في الدقهلية

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء؟

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر

استعد لضبط ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد علي سليمان

أحمد علي سليمان من إندونيسيا: الأزهر هدية الله للعالم ومنهجه حصانة للمسلمين ضد التطرف

وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: الصيام تدريب للنفس للوقوف على حدود الله تعالى

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يزور ماسبيرو لتدشين برنامج «كرسي الإمام الليث»

بالصور

لا تتناولها ليلا.. أطعمة تؤثر على نومك

اضطراب النوم
اضطراب النوم
اضطراب النوم

دون أن يشرب زيت.. أسرار عمل السمك الفيليه المقرمش

السمك الفيليه
السمك الفيليه
السمك الفيليه

هل تعانين من قشرة الشعر وحب الشباب.. أسباب وحلول المشاكل الجلدية

مشاكل البشرة والشعر
مشاكل البشرة والشعر
مشاكل البشرة والشعر

رفع الضغط المنخفض بسرعة.. 4 مشروبات تنقذك

رفع الصغط المنخفض
رفع الصغط المنخفض
رفع الصغط المنخفض

فيديو

نجوى فؤاد

محدش مهتم بيا .. نجوى فؤاد تهاجم الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

المزيد