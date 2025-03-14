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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

للحصول على معاش.. ضوابط التأمين على العمالة غير المنتظمة وقيمة الاشتراك

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
عبد الرحمن سرحان

لأول مرة استحدث القانون التأمين على العمالة غير المنتظمة والتي تمثل شريحة كبيرة من القوى العاملة، حيث تشمل العاملين في مجالات مثل البناء، الزراعة، الصيد، الباعة الجائلين، وغيرهم ممن لا يتمتعون بوظائف دائمة أو تأمينات اجتماعية ثابتة. ولحماية حقوقهم، أتاح قانون التأمينات الاجتماعية إمكانية التأمين على هذه الفئة للحصول على معاش وضمان اجتماعي يساعدهم في مواجهة ظروف الحياة.

التأمين على العمالة غير المنتظمة

يتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 للعمالة غير المنتظمة الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تمنحهم حق الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد أو في حالة العجز أو الوفاة، بالإضافة إلى تأمين صحي وخدمات اجتماعية أخرى.

للاستفادة من هذا النظام، يجب أن يكون العامل:

1. من الفئات التي ينطبق عليها تعريف العمالة غير المنتظمة مثل عمال المقاولات والزراعة والصيد والباعة المتجولين.


2. غير مشترك في أي نظام تأميني آخر كالتأمين الحكومي أو الخاص.


3. تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة مزاولة المهنة إن وجدت.

الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة

بموجب القانون، فإنه عند الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، يحق للعامل غير المنتظم الحصول على:

معاش شهري عند بلوغ سن الـ 60 عامًا أو في حالة العجز أو الوفاة، وفقًا لمدة اشتراكه.

تأمين صحي شامل للعلاج في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي.

تعويضات في حالات إصابات العمل التي تؤثر على القدرة على الكسب.

دعم اجتماعي في بعض الحالات الطارئة من خلال صندوق الطوارئ.

قيمة الاشتراك التأميني

تُحدد قيمة الاشتراك وفقًا للنسبة المقررة من الحد الأدنى للأجر التأميني والتي تبلغ حاليا 2400 جنيه، ويتم تحديثها سنويا بزيادة 15%. 

ويحق للعامل الحصول على معاش عند استيفاء الشروط التالية:

الوصول إلى سن 60 عامًا مع توفر الحد الأدنى من مدة الاشتراك في التأمين.

العجز الكلي أو الجزئي الدائم الذي يمنعه من العمل.

في حالة الوفاة، يستحق الورثة المعاش وفقًا للقانون.

ويحصل العمالة غير المنتظمة أو المستفيدون عنهم معاشا عند الاستحقاق وفقا للقانون بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات.

المعاشات العمالة غير المنتظمة معاشات التامينات الاجتماعية قانون التامينات الاجتماعية

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