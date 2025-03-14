الدقهلية: رفع 530 طن مخلفات بلدية وتراكمات بالمنطقة المركزية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، أعمال حملة النظافة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة بمدينتي المنصورة وطلخا، والتي تم خلالها رفع 530 طن مخلفات،.

رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية،

واشار الى أن هذه الأعمال تأتي إلى جانب وجود شركات النظافة التي تقوم بجمع ونقل المخلفات بمدينتي المنصورة، وطلخا، و أعمال حملات رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية، تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع 530 طن مخلفات بلدية وتجمعات قمامة ونقلها

وأوضح اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، أنه تم رفع 530 طن مخلفات بلدية وتجمعات قمامة ونقلها إلى مصنع التدوير بسندوب، بالإضافة إلى كنس الشوارع وتقليم أشجار الجزر الوسطى بشارع الجمهورية، وحديقة شجرة الدر والحدائق المفتوحة بشارع الجيش، وري المسطحات الخضراء بمدينتي المنصورة وطلخا،

