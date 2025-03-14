وزير الخارجية الأمريكي: سفير جنوب إفريقيا لم يعد موضع ترحيب بواشنطن

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن سفير جنوب إفريقيا لدى الولايات المتحدة إبراهيم رسول، لم يعد مرحبا به في بلدنا العظيم.

سفير جنوب إفريقيا في واشنطن

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، عبر حسابه بمنصة "إكس: "ليس لدينا ما نناقشه معه، ولذلك فهو يعد شخصاً غير مرغوب فيه".

وأرفق روبيو مع منشوره على "إكس" رابطا لتصريحات السفير الجنوب إفريقي، إبراهيم رسول يقول فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود حركة عالمية للعنصرية البيضاء.

وجاء تصريح السفير الجنوب إفريقي، في ندوة حول السياسة الخارجية في معهد مابونجوبوي للتأمل الاستراتيجي (ميسترا) في جوهانسبرج، محاولًا شرح مواقف ترامب الأخيرة في السياسة الخارجية ضد تشريعات جنوب إفريقيا لمصادرة الممتلكات وتحالفاتها مع إيران وحماس، من بين جهات أخرى.

ترامب والعنصرية البيضاء

قال رسول إن العنصرية البيضاء هي الدافع وراء "عدم احترام" ترامب "للنظام العالمي المهيمن الحالي"، بما في ذلك مؤسسات مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين.

وأضاف أيضًا أن حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" كانت رد فعل عنصري أبيض على التنوع الديموغرافي المتزايد في الولايات المتحدة، وأشار إلى أن المزارعين الجنوب إفريقيين الذين عبروا عن مظالمهم الأفريكانية داخل الولايات المتحدة كانوا جزءًا من هذا الجهد العالمي.

وأكد رسول لأن جنوب إفريقيا قد تقود حملة التصدي لعنصرية ترامب البيضاء، لأنها تُمثل "الترياق التاريخي لهذه العنصرية".

وفي الوقت نفسه، قال إن جنوب إفريقيا قد تُشجع "عدم احترام ترامب المُبرر" للمؤسسات العالمية التي تشعر جنوب إفريقيا أنها خاضعة لهيمنة الغرب، مُشيرًا إلى أن موقف ترامب أشبه بـ"ساعة معطلة تُصيب مرتين يوميًا".