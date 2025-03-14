مصطفى عنبه: أحمد سعد استفاد أكثر مننا من نجاح أغنية سكوت

أكد الفنان مصطفى عنبه، أنه يتوقع تحقيقه الكثير من النجاحات خلال الخمس سنوات المقبلة، قائلا: "شايف نفسي عامل اغاني وهبقى حالة كبيرة في المزيكا وهبقى ممثل مطلوب جدا واستفد من أغنية سكوت سكوت مع أحمد سعد".

وأضاف مصطفى عنبة، خلال حواره ببرنامج "اسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه يحب كثيرا النجم احمد سعد، مضيفا: "بحبه جدا وليا عتاب عليه وهو فنان كبير وبحب صوته لكن أغنية سكوت نجحت جدا وراح غنا الأغنية في افتتاحية كأس العالم وقص حتتنا من الأغنية واستغربت ولا عاتبته ولكن عملت له الغاء متابعة".

وتابع: "كواليس أغنية سكوت أحمد سعد عنده طاقة نجاح كبيرة وكنا وقتها احنا اللى كنا بنتسمع انا وإيهاب وزوكش وكان كلمة ترند زوكش وعنبة وايهاب، وأحمد سعد كان جاي ينجح وبيواكب الجيل بتاعنا ووصلنا لجمهوره لكن هو استفاد أكثر مننا من أغنية سكوت سكوت وبعشقه وهو راح للأجيال الجديدة وعملنا الاغنية وقالي انت اللى هتكتب لى وأنا اللى كتبت الاغنية وهو لحن ألحان سكوت والاغنية نزلت وحققت نجاح كبير".