قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: خطة إعمار غزة جاءت بعد موافقة السلطة الفلسطينية
غدا.. المتهم في مشاجرة الفردوس أمام قاضي معارضات أكتوبر
المفتي: قضاء أيام رمضان أولى من صيام الـ 6 من شوال.. فيديو
مفتي الجمهورية: العمرة بالتقسيط جائزة لمن يستطيع السداد دون مشقة
سلة الزمالك تفوز على سبورتنج بنتيجة 96 - 63
وزير الخارجية الأمريكي: سفير جنوب إفريقيا لم يعد موضع ترحيب بواشنطن
هل الزهد يعني التخلي عن المال.. مفتي الجمهورية يوضح الحقيقة | فيديو
شواطئ إيران تتحول إلى اللون الأحمر بعد سقوط الأمطار.. ما السبب؟
المدير الفني يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني
قائمة إيطاليا لمواجهتي ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية
الأهلي يتوج بطلا لـ كأس السوبر المصري لكرة اليد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى عنبه: أحمد سعد استفاد أكثر مننا من نجاح أغنية سكوت

احمد سعد
احمد سعد
عبد الخالق صلاح

أكد الفنان مصطفى عنبه، أنه يتوقع تحقيقه الكثير من النجاحات خلال الخمس سنوات المقبلة، قائلا: "شايف نفسي عامل اغاني وهبقى حالة كبيرة في المزيكا وهبقى ممثل مطلوب جدا واستفد من أغنية سكوت سكوت مع  أحمد سعد".

وأضاف مصطفى عنبة، خلال حواره ببرنامج "اسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه يحب كثيرا النجم احمد سعد، مضيفا: "بحبه جدا وليا عتاب عليه وهو فنان كبير وبحب صوته لكن أغنية سكوت نجحت جدا وراح غنا الأغنية في افتتاحية كأس العالم وقص حتتنا من الأغنية واستغربت ولا عاتبته ولكن عملت له الغاء متابعة".

وتابع: "كواليس أغنية سكوت أحمد سعد عنده طاقة نجاح كبيرة وكنا وقتها احنا اللى كنا بنتسمع انا وإيهاب وزوكش وكان كلمة ترند زوكش وعنبة وايهاب، وأحمد سعد كان جاي ينجح وبيواكب الجيل بتاعنا ووصلنا لجمهوره لكن هو استفاد أكثر مننا من أغنية سكوت سكوت وبعشقه وهو راح للأجيال الجديدة وعملنا الاغنية وقالي انت اللى هتكتب لى وأنا اللى كتبت الاغنية وهو لحن ألحان سكوت والاغنية نزلت وحققت نجاح كبير".

أحمد سعد كواليس أغنية سكوت اسرار الفنان مصطفى عنبه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة

بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة

الخطيب

بحضور الخطيب.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة الأهلي

زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيهًا على البطاقة؟

زيادة التموين الجديدة .. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

مشاجرة الفردوس

محامي المتهم في مشاجرة الفردوس: المجني عليه طلب مليون جنيه للتصالح وسيارته تتكلف ٨٠ ألف جنيه فقط

عادي ومستعجل.. رسوم وخطوات استخراج جواز سفر 2025

عادي ومستعجل.. رسوم وخطوات استخراج جواز سفر 2025

موعد صرف مرتبات أبريل ومايو وحالات الجمع بين المعاش والراتب في القانون

موعد صرف مرتبات أبريل ومايو وحالات الجمع بين المعاش والراتب في القانون

فرج عامر رئيس نادي سموحة

لن ننسحب.. فرج عامر لـ صدى البلد: سموحة جاهز لمواجهة الزمالك

ترشيحاتنا

احمد سعد

مصطفى عنبه: أحمد سعد استفاد أكثر مننا من نجاح أغنية سكوت

ترامب

مستشار الأمن الأمريكي الأسبق: مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين غير واقعي

الصين

جون بولتون: الصين تمثل عائقا كبيرا أمام النظام التجاري العالمي

بالصور

مسلسل جودر2 الحلقة 14 .. الشمعيين يضحوا بشقيقهم محمد علي رزق لتشغيل الكنوز الأربعة

محمد علي رزق
محمد علي رزق
محمد علي رزق

مسلسل الكابتن الحلقة الأخيرة .. حسام يحتفل بزواجه وسط الأرواح

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

مسلسل حكيم باشا الحلقة 14.. مصطفى شعبان يهدد واصل وغراب

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

صحية ومشبعة.. قائمة سحور يوم الـ15 من رمضان

سحور اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
سحور اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
سحور اليوم الخامس عشر من شهر رمضان

فيديو

عنبة

مصطفى عنبة: بنافس نفسي.. والناس بقت فاهمة لعبة التريند

النجمةهالة صدقي

هالة صدقي: شبعت شهرة ونجومية و اخترت دور" شادية “ عن ” إخلاص كابوريا “ رغم مساحته الأقل .. و” قهوة المحطة " اللي شايلة الجيل الجديد

محسن جابر

أدخل السرور في كل بيت ويتمنى ينتج لشيرين … أسرار محسن جابر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد