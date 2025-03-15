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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل وزارة الصحة بقنا يطمئن على مصابي حادث تصادم دشنا

أتوبيس مصنع دشنا
أتوبيس مصنع دشنا
يوسف رجب

تابع الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، الحالات الواردة إلي مستشفي قنا العام، جراء وقوع حادث تصادم لأتوبيس تابع لمصنع سكر دشنا، مع جرار زراعي، بطريق دشنا - قنا الزراعي، والذي أسفر عن إصابة ٢٢ شخص ووفاة شخصين

ووجه وكيل وزارة الصحة بـ قنا، بسرعة توجه سيارات الإسعاف ونقل الحالات إلي مستشفي قنا العام، حيث تم الدفع بـ ١٥ سيارة إسعاف إلي موقع الحادث لنقلهم إلى المستشفى، مع متابعة وصول الحالات ودخولهم غرف الكشف والمتابعة.

وطمأن وكيل وزارة الصحة، علي جميع الحالات المصابة، موجهاً بتقديم الدعم كامل الدعم الطبي والرعاية اللازمة للحالات بالمستشفي، مشيراً إلي أن الحالات المصابة تخضع للرعاية الطبية الكاملة لحين تعافيهم وخروجهم من المستشفى.

وكان طريق قنا- نجع حمادى الزراعى، شهد حادث مروع أمام مركز دشنا شمال قنا، حادث مروع بين جرار قصب، وأتوبيس تابع لمصنع سكر دشنا، نتح عنه مصرع شخصين وإصابة 22 آخرين.

وتبين مصرع عزت سنوسي، والسيد حنفى، وإصابة كل من: حسنى عبدالمجيد أحمد35 عاما، رأفت عبدالعاطي محمد 39 عاما، أشرف أبوالوفا رمضان 46 عاما، أحمد عبداللاه عبدالباقي 46 عاما، أحمد عبدالحميد أحمد46 عاما، محمود أبوالفتوح محمد، 36 عاما.

وإصابة كل من: مصطفى محمود محمد 40 عاما، عبدالسلام محمود محمد، 43 عاما، عرفه محمد ثروت25عاما، مدحت محمد أحمد40 عاما، علاء الدين فتحى محمد 23 عاما، حسين محمد عبدالكريم 35 عاما، أحمد عفت فريج 35 عاما، وعادل هابيل وهيب 40 عاما.

كما أسفر عن إصابة كل من: على مسعود على 40 عاما، هانى عطاالله مهنى 40 عاما، أبانوب زهير دكسيس 45 عاما، و محمود طاهر شعبان 35 عاما.

قنا دشنا مصنع سكر دشنا مستشفي قنا العام حادث تصادم دشنا

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