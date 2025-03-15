إصابة 17 عاملا في حادث تصادم أتوبيس مع جرار قصب في قنا

أصيب 17 عاملا في حادث تصادم بين أتوبيس وجرار قصب أمام قرية الصبريات بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

وتلقت أجهزة الأمن في قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس تابع لمصنع السكر وجرار قصب، أمام قرية الصبريات التابعة لمركز دشنا، نتج عنه إصابة 17عاملا.

وبالانتقال والفحص؛ تبين وقوع حادث تصادم بين جرار بمقطورة تحمل كميات من القصب، مع أتوبيس يقل عددا من العمال بمصنع سكر دشنا.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.