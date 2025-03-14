مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في قرية الحراجية بـ قنا

لفظت ربة أنفاسها الأخيرة، بعدما صعقها تيار كهربائى من غسالة داخل منزلها بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع ربة منزل بصعق كهربائى داخل منزلها بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع ربة المنزل في العقد الرابع من عمرها، أثناء قيامها بأعمال منزلية وتشغيل الغسالة، ما أدى إلى صعقها كهربائياً ووفاتها متأثرها بالصعق الكهربائي.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.