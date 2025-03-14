مواقيت الصلاة 14 رمضان.. موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلوات بكافة المحافظات المصرية، وجاء توقيت أذان المغرب بمحافظة قنا، فى اليوم الرابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 05.58 مساء، بعدد ساعات تصل لـ 13.42ساعة صيام.

وتشهد أيام شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الجمعة 14 رمضان 1446 هجرية، الموافق 14 مارس 2025، الفجر 04:36 صباحاً، والظهر 11.58 صباحاً، والعصر 03:23 مساءًا، والمغرب 05.57 مساءًا، والعشاء 07.12 مساءًا.

أما المواقيت التقديرية لموعد السحور، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة 02.16 صباحاً، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة 04.16 صباحاً، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 05.59 صباحاً.

يذكر أن الكثير من دواوين العائلات بقنا ، تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف وإكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يوميه يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف، فيما يعرف بالسهرات الرمضانية، فيما تشهد المساجد عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.