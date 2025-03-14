قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار العالم| بوتين يشيد بجهود الرياض في لتسوية الأزمة الأوكرانية.. وحماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 14-3-2025 والقنوات الناقلة
الصحة: نتابع حريق المعامل المركزية بشكل لحظي.. وإصابة واحدة بصعوبة في التنفس
قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة
الطقس الحار يشتد .. القاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة وهذه أيام الذروة
السكك الحديدية توجه رسالة للمواطنين بعد حادث قطار بئر العبد
في بكين.. قمة ثلاثية لبحث الملف النووي الإيراني
تتجاوز 37 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات
جامعة كولومبيا تعاقب طلابا بسبب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين
أفضل أعمال الجمعة الثانية من رمضان.. اغتنمها بـ 10 أمور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا| افتتاح مكتب تموين المساكن.. وبحث تحويل ديوان عام المحافظة للعمل بالطاقة الشمسية

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار اليوم الخميس، العديد من الأحداث، من أبرزها، افتتاح مكتب تموين منطقة المساكن بمدينة قنا بعد انتهاء أعمال الإحلال والتطوير للمبنى، كما كرم محافظ قنا مسعف وسائق عثرا على 227 ألف جنيه وأعاداها لصاحبها عقب تعرضه لحادث بنجع حمادى، وبحث المحافظ إحلال الطاقة الشمسية محل الكهرباء بالمنشآت الحكومية وعلى رأسها ديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

محافظ قنا يشيد بأمانة مسعف وسائق عثرا على 227 ألف جنيه وأعاداها لصاحبها 

أشاد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بالموقف النبيل الذي قام به كل من عبود رفاعي أحمد، المسعف بفرع هيئة الإسعاف المصرية بقنا، وماهر عبد الواحد أحمد، السائق بذات الفرع، بعدما عثرا على مبلغ 227 ألفا و700 جنيه، أثناء تأدية عملهما في إسعاف مصابي حادث انقلاب سيارة بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي، وقاما بتسليمه للشرطة التي أعادته لصاحبه.

وأعرب محافظ قنا، عن تقديره الكبير لهذا التصرف المشرف، مؤكدًا أن الأمانة والإخلاص في العمل هما أساس بناء المجتمعات الناجحة، وأن ما قام به المسعف والسائق يعكس القيم الأخلاقية الرفيعة التي يتحلى بها أبناء قنا.

تحوّل أخضر في قنا.. الطاقة الشمسية تحل محل الكهرباء بالمنشآت الحكومية |تفاصيل 

استعرض الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عددًا من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة "قنا صديقة للبيئة"، والتي تشمل تحويل مبنى الديوان العام للمحافظة، ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، من الاعتماد على الكهرباء إلى العمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية الخضراء.

ووجّه المحافظ بتجهيز كراسة الشروط والمواصفات لطرحها أمام الشركات المنفذة، كما تم استعراض بعض الدراسات التي أُجريت لتحديد محاور العمل على تحويل محافظة قنا إلى محافظة صديقة للبيئة، تمهيدًا لتنفيذها على أرض الواقع، موضحاً بأن محاور تنفيذ المبادرة تشمل زيادة المساحات الخضراء، وتطوير المشاتل باستخدام أحدث أصناف الشتلات الموفرة للمياه، وإنارة عدد من أعمدة شوارع المدينة بالطاقة الشمسية.

بعد التطوير.. افتتاح مكتب تموين منطقة المساكن بمدينة قنا 

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مكتب إدارة تموين منطقة المساكن بمدينة قنا، بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتأهيله من قبل هيئة الأبنية التعليمية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها، وذلك على هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة المبنى ليتناسب مع متطلبات التحول الرقمي، حيث تمت ميكنة جميع المستندات والملفات الإدارية، ما يسهل الرجوع إلى البيانات وحفظها بصورة آمنة، ويساهم في تحسين كفاءة الأداء الإداري، كما تم تزويد المكتب بأثاث جديد وأحدث الأجهزة التكنولوجية، فضلًا عن إنشاء بنية معلوماتية متطورة تهدف إلى تقليل زمن الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

قنا وزارة التموين الطاقة الشمسية منطقة المساكن هيئة الإسعاف المصرية قنا صديقة للبيئة افتتاح مكتب تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعم التموين الجديدة

48 ساعة وتنتهي زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

هتصرف 125 أم 250 جنيهًا إضافية؟.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا

هذه البطاقات تصرف 450 جنيهًا.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

ارشيفية

خلافات ميراث.. رجل يهدم منزل شقيقه أثناء الإفطار باللودر في الدقهلية

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء؟

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر

استعد لضبط ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر

الأهلي

حالة غضب بين لاعبي الأهلي بسبب الانسحاب من مباراة القمة

صورة أرشيفية

“أنا اللي مجدد الجامع”| القصة الكاملة لصفع مصلي داخل مسجد بطنطا.. والأوقاف تعلق

ترشيحاتنا

مسيرة

عمدة موسكو: الدفاع الجوي تصدى لهجوم 4 مسيرات باتجاه العاصمة الروسية

لبنان

إعلام إسرائيلي: لبنان يطالب بالحصول على رأس الناقورة في مفاوضات ترسيم الحدود البرية

الصين

الخارجية الصينية: ندعم سياسة إيران بمواصلة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

بالصور

لا تتناولها ليلا.. أطعمة تؤثر على نومك

اضطراب النوم
اضطراب النوم
اضطراب النوم

دون أن يشرب زيت.. أسرار عمل السمك الفيليه المقرمش

السمك الفيليه
السمك الفيليه
السمك الفيليه

هل تعانين من قشرة الشعر وحب الشباب.. أسباب وحلول المشاكل الجلدية

مشاكل البشرة والشعر
مشاكل البشرة والشعر
مشاكل البشرة والشعر

رفع الضغط المنخفض بسرعة.. 4 مشروبات تنقذك

رفع الصغط المنخفض
رفع الصغط المنخفض
رفع الصغط المنخفض

فيديو

نجوى فؤاد

محدش مهتم بيا .. نجوى فؤاد تهاجم الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد