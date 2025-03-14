أخبار قنا| افتتاح مكتب تموين المساكن.. وبحث تحويل ديوان عام المحافظة للعمل بالطاقة الشمسية

شهدت محافظة قنا، على مدار اليوم الخميس، العديد من الأحداث، من أبرزها، افتتاح مكتب تموين منطقة المساكن بمدينة قنا بعد انتهاء أعمال الإحلال والتطوير للمبنى، كما كرم محافظ قنا مسعف وسائق عثرا على 227 ألف جنيه وأعاداها لصاحبها عقب تعرضه لحادث بنجع حمادى، وبحث المحافظ إحلال الطاقة الشمسية محل الكهرباء بالمنشآت الحكومية وعلى رأسها ديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

محافظ قنا يشيد بأمانة مسعف وسائق عثرا على 227 ألف جنيه وأعاداها لصاحبها

أشاد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بالموقف النبيل الذي قام به كل من عبود رفاعي أحمد، المسعف بفرع هيئة الإسعاف المصرية بقنا، وماهر عبد الواحد أحمد، السائق بذات الفرع، بعدما عثرا على مبلغ 227 ألفا و700 جنيه، أثناء تأدية عملهما في إسعاف مصابي حادث انقلاب سيارة بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي، وقاما بتسليمه للشرطة التي أعادته لصاحبه.

وأعرب محافظ قنا، عن تقديره الكبير لهذا التصرف المشرف، مؤكدًا أن الأمانة والإخلاص في العمل هما أساس بناء المجتمعات الناجحة، وأن ما قام به المسعف والسائق يعكس القيم الأخلاقية الرفيعة التي يتحلى بها أبناء قنا.

تحوّل أخضر في قنا.. الطاقة الشمسية تحل محل الكهرباء بالمنشآت الحكومية |تفاصيل

استعرض الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عددًا من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة "قنا صديقة للبيئة"، والتي تشمل تحويل مبنى الديوان العام للمحافظة، ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، من الاعتماد على الكهرباء إلى العمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية الخضراء.

ووجّه المحافظ بتجهيز كراسة الشروط والمواصفات لطرحها أمام الشركات المنفذة، كما تم استعراض بعض الدراسات التي أُجريت لتحديد محاور العمل على تحويل محافظة قنا إلى محافظة صديقة للبيئة، تمهيدًا لتنفيذها على أرض الواقع، موضحاً بأن محاور تنفيذ المبادرة تشمل زيادة المساحات الخضراء، وتطوير المشاتل باستخدام أحدث أصناف الشتلات الموفرة للمياه، وإنارة عدد من أعمدة شوارع المدينة بالطاقة الشمسية.

بعد التطوير.. افتتاح مكتب تموين منطقة المساكن بمدينة قنا

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مكتب إدارة تموين منطقة المساكن بمدينة قنا، بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتأهيله من قبل هيئة الأبنية التعليمية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها، وذلك على هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة المبنى ليتناسب مع متطلبات التحول الرقمي، حيث تمت ميكنة جميع المستندات والملفات الإدارية، ما يسهل الرجوع إلى البيانات وحفظها بصورة آمنة، ويساهم في تحسين كفاءة الأداء الإداري، كما تم تزويد المكتب بأثاث جديد وأحدث الأجهزة التكنولوجية، فضلًا عن إنشاء بنية معلوماتية متطورة تهدف إلى تقليل زمن الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.