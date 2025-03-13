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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. مسعفان يسلمان227 ألف جنيه للشرطة.. وجنوب الوادي بتصنيف سيماجو الإسبانى

أموال عثر عليها مسعفان بقنا
أموال عثر عليها مسعفان بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا ، على مدار اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث ، من أبرزها، مشاركة محافظ قنا للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة في مائدة الإفطار الجماعى، ومسعفان يسلمان 227 ألف جنيه للشرطة عقب إصابة صاحبها في حادث سيارة أمام قرية البطحة بنجع حمادى، وجنوب الوادي ضمن جامعات الفئة الثانية Q2 عالميًا بتصنيف سيماجو الإسبانى.

محافظ قنا يشارك فى مائدة الإفطار الجماعى لمجلس مدينة نقادة

شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في مائدة الإفطار الجماعي التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وذلك في أجواء تسودها المحبة والتقارب الاجتماعي، تعزيزًا لقيم التكافل والتلاحم بين العاملين.

وأكد محافظ قنا، أهمية هذه اللقاءات التي تعزز الروابط الاجتماعية بين العاملين وتساهم في خلق بيئة عمل إيجابية، مشيدًا بدور كافة العاملين في تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء الخدمى بالمحافظة.

مسعفان يسلمان 227 ألف جنيه للشرطة عقب إصابة صاحبها في حادث بقنا 

سلم مسعف وسائق بـ قنا، مبلغ مالى إلى نقطة الشرطة، عقب العثور عليها في سيارة نقل انقلبت بصاحبها أمام قرية البطحة بمركز نجع حمادى شمال قنا.

وجرى تسليم المبلغ والمقدر بـ 227 ألف جنيه إلى نقطة شرطة مستشفى نجع حمادى، تمهيداً لتسليمه لصاحبه، عقب تماثله للشفاء جراء الحادث الذى تعرض له بسيارته.

جنوب الوادي ضمن جامعات الفئة الثانية Q2 عالميًا بتصنيف سيماجو الإسباني 

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن إدراج الجامعة ضمن جامعات الفئة الثانية Q2 في تصنيف سيماجو الإسباني لعام 2025، ما يضعها ضمن أعلى 50% من الجامعات عالميًا.

وأكد عكاوي أن هذه النتائج تأتي نتيجة الدعم المتواصل من وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة المصرى، والذي يهدف إلى الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وقال إن جامعة جنوب الوادي حققت مراكز متقدمة في عدة مجالات بحثية وعلمية، حيث احتلت المركز 12 محليا في بحوث العلوم البيئية، والمركز 45 على مستوى الدول العربية، والمركز 30 في أفريقيا، والمركز 90 في الشرق الأوسط، والمركز 2237 دوليًا.

قنا جامعة جنوب الوادي محافظ قنا مسعفان تصنيف سيماجو الإسباني مدينة نقادة مائدة الإفطار الجماعى

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