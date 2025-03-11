قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظهور مفاجئ لـ شيكو في مسلسل الكابتن مع أكرم حسني
تسليم الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي إلى المحكمة الجنائية
حسام حبيب: أصبت باضطراب الشخصية الحدية بسبب شيرين عبد الوهاب
الحوثيون: استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب
حقيقة إعفاء الميت من عذاب القبر في شهر رمضان.. اعرف رأي الدين
الصلح بعد الأزمة.. مها أحمد وكرارة والسقا يتجاوزون الخلاف بوساطة التهامي
بيدري بعد التأهل لربع النهائي: سنحاول الفوز بكل شيء من أجل مينيارو
دعاء ليلة 12 رمضان لقضاء أصعب الحوائج.. ردده الآن يقضي لك 1000 حاجة في دقائق
هل حقن العضل أو الوريد تبطل الصوم؟.. دار الإفتاء ترد
أبوريدة يرحب بإنفانتينو وموتسيبي في حفل عشاء بالمتحف المصري الكبير
أحمد موسى: خضنا حربا على الإرهاب 10 سنوات
ملتقى رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر يوضح فضائل الصيام واغتنام الأوقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا| مصرع شابين فى حادث تصادم دراجتين.. وإصابة 4 في مشاجرة

مستشفى صدر قنا
مستشفى صدر قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث، من أبرزها، مصرع شابين فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بقنا، ورئيس جامعة جنوب الوادي يتابع معدلات تنفيذ مبنى الاختبارات الإلكترونية، ومعركة بالشوم تسفر عن إصابة 4 أشخاص في مشاجرة على قطعة أرض زراعية، و نائب محافظ قنا يستعرض سبل إدارة الأصول غير المستغلة، وأخيراً وكيل وزارة الصحة بقنا يحيل 23 من الأطقم الطبية بمستشفى صدر قنا للتحقيق، لتغيبهم عن العمل.

مصرع شابين فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بقنا

لقى شابين مصرعهما فى حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام مستشفى بهجورة بنجع حمادى شمال قنا.

وتبين مصرع عبد الله أحمد عبد الباسط عطية 18 عاما، مقيم بالصماصمة، ورمضان قناوي عبادى سليم 24 عاما، عامل، مقيم ببهجورة، دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع معدلات تنفيذ مبنى الاختبارات الإلكترونية 

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، اجتماعًا لمناقشة معدلات الإنجاز فى تنفيذ مبنى الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن مركز الاختبارات الالكترونية يعد من أهم مشروعات التحول الرقمي بالجامعة لتوفير بيئة تعليمية متطورة تلبى احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث من المخطط أن يستوعب المبنى عدد 6000 جهاز حاسب آلى لإجراء الاختبارات إلكترونيا للطلاب.

جامعة جنوب الوادى تنظم لقاءً عن دور القوى الناعمة فى تعزيز الهوية 

نظمت إدارة النشاط الثقافى والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بـ جامعة جنوب الوادى، لقاء حواري بكلية التربية النوعية تحت عنوان “دور القوى الناعمة من الفنون والآداب والثقافة في تعزيز الهوية المصرية” فى إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب، وعلى رفع المستوى الثقافي والعلمي لديهم.

وأشارت الدكتورة بدرية حسن، وكيل كلية التربية النوعية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إلى أهمية القوى الناعمة، التى تعد من أهم  الأدوات الاستراتيجية الفعالة في سياسة الدولة المصرية، وتعتمد هذه القوة على مجموعة من الأدوات تشمل الثقافة، والفنون، الآداب، والإعلام، والتعليم، وغيرها.

معركة بالشوم.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة على قطعة أرض زراعية بقنا 

أصيب ٤ أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصي وقعت بين عائلتين بقرية عباسة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات بوقوع مشاجرة بالشوم والعصى بين عائلتين بقرية عباسة التابعة لمركز قوص، نتج عنها إصابة ٤ أشخاص، دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

نائب محافظ قنا يستعرض سبل إدارة الأصول غير المستغلة 

ناقش الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، سبل الاستفادة منها ودراسة آلية إدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية لدفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد، وفق رؤية التنمية المستدامة 2030.

وتضمن الاجتماع، مناقشة سبل تنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال تحديد الأصول غير المستغلة على مستوى مراكز ومدن المحافظة واستثمارها بشكل فعّال، عبر إعداد قاعدة بيانات دقيقة لها، وإجراء عمليات الحصر الميداني والرفع المساحي، بالإضافة إلى توصيفها وتحديد مواقعها ضمن الأحوزة العمرانية.

لهذا السبب.. إحالة 23 من الأطقم الطبية بمستشفى صدر قنا للتحقيق 

وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ،بإحالة 23 فرد من الأطباء والصيادلة والتمريض بمستشفى صدر قنا، للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ أقصي إجراء قانوني تجاههم.

بدأت الجولة بتفقد استقبال المستشفى ومراجعة أدوية الطوارئ والتسجيل السليم لحالات الدخول، كما تفقد وكيل الوزارة خلال جولته العناية المركزة، حيث راجع كافة الحالات بالقسم الذي يضم ١٦ سرير عناية مركزة، ومدي الرعاية المقدمة لهم وتطور الحالة الصحية لكل مريض بالعناية وبروتوكول العلاج المقدم لهم.

قنا وزارة الصحة حادث تصادم مشاجرة بالشوم مركز قوص مستشفى صدر قنا جامعة جنوب الوادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

بيراميدز

تعليق مثير من بيراميدز على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص

دعم التموين الجديد

صرف دعم التموين الجديد لهذه الفئات فقط .. ياترى انت منهم؟

الاهلي

هنتفاجئ ..إعلامي يكشف أخر مستجدات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري

معتز إبراهيم

الحكم الليبي معتز إبراهيم يقترب من إدارة قمة الأهلي والزمالك.. من هو؟

الأهلي ضد الزمالك

خاص.. اتصالات مكثفة بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة ورابطة الأندية لحل أزمة القمة

دعم التموين

نصيبك 125ولا 250 جنيه على البطاقة؟ ..اعرف تفاصيل دعم التموين الجديد

بالصور

مسلسل جودر 2 الحلقة 11 .. نور تسرق الكنوز الأربعة من قصر الشيخ عبد الأحد

نور
نور
نور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخروب؟.. نصائح لتحضيره بنجاح

فوائد شرب الخروب في رمضان
فوائد شرب الخروب في رمضان
فوائد شرب الخروب في رمضان

مش عارف تخس في رمضان .. إليك 3 وصفات لاستخدام الزنجبيل لإنقاص الوزن

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

وصفات طبيعية تقوي المناعة وتعالج التهابات القولون.. اكتشفها

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

تامر فرج مع تقى الجيزاوي

تامر فرج: محمد رمضان أعطى نفسه لقب نمبر وان ليشعر بالرضا| فيديو

مسلسل لام شمسية

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على مواعيد العرض والإعادة لـ لام شمسية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد تراجع التضخم.. حقيقة توقف شهادات الـ 27% بالبنوك؜

أسرة سعد الصغير أمام قسم النزهة

بعد انتهاء حبسه .. أسرة سعد الصغير تنتظر خروجه أمام قسم النزهة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد