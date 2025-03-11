أخبار قنا| مصرع شابين فى حادث تصادم دراجتين.. وإصابة 4 في مشاجرة

شهدت محافظة قنا، على مدار اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث، من أبرزها، مصرع شابين فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بقنا، ورئيس جامعة جنوب الوادي يتابع معدلات تنفيذ مبنى الاختبارات الإلكترونية، ومعركة بالشوم تسفر عن إصابة 4 أشخاص في مشاجرة على قطعة أرض زراعية، و نائب محافظ قنا يستعرض سبل إدارة الأصول غير المستغلة، وأخيراً وكيل وزارة الصحة بقنا يحيل 23 من الأطقم الطبية بمستشفى صدر قنا للتحقيق، لتغيبهم عن العمل.

مصرع شابين فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بقنا

لقى شابين مصرعهما فى حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام مستشفى بهجورة بنجع حمادى شمال قنا.

وتبين مصرع عبد الله أحمد عبد الباسط عطية 18 عاما، مقيم بالصماصمة، ورمضان قناوي عبادى سليم 24 عاما، عامل، مقيم ببهجورة، دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع معدلات تنفيذ مبنى الاختبارات الإلكترونية

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، اجتماعًا لمناقشة معدلات الإنجاز فى تنفيذ مبنى الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن مركز الاختبارات الالكترونية يعد من أهم مشروعات التحول الرقمي بالجامعة لتوفير بيئة تعليمية متطورة تلبى احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث من المخطط أن يستوعب المبنى عدد 6000 جهاز حاسب آلى لإجراء الاختبارات إلكترونيا للطلاب.

جامعة جنوب الوادى تنظم لقاءً عن دور القوى الناعمة فى تعزيز الهوية

نظمت إدارة النشاط الثقافى والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بـ جامعة جنوب الوادى، لقاء حواري بكلية التربية النوعية تحت عنوان “دور القوى الناعمة من الفنون والآداب والثقافة في تعزيز الهوية المصرية” فى إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب، وعلى رفع المستوى الثقافي والعلمي لديهم.

وأشارت الدكتورة بدرية حسن، وكيل كلية التربية النوعية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إلى أهمية القوى الناعمة، التى تعد من أهم الأدوات الاستراتيجية الفعالة في سياسة الدولة المصرية، وتعتمد هذه القوة على مجموعة من الأدوات تشمل الثقافة، والفنون، الآداب، والإعلام، والتعليم، وغيرها.

معركة بالشوم.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة على قطعة أرض زراعية بقنا

أصيب ٤ أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصي وقعت بين عائلتين بقرية عباسة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات بوقوع مشاجرة بالشوم والعصى بين عائلتين بقرية عباسة التابعة لمركز قوص، نتج عنها إصابة ٤ أشخاص، دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

نائب محافظ قنا يستعرض سبل إدارة الأصول غير المستغلة

ناقش الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، سبل الاستفادة منها ودراسة آلية إدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية لدفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد، وفق رؤية التنمية المستدامة 2030.

وتضمن الاجتماع، مناقشة سبل تنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال تحديد الأصول غير المستغلة على مستوى مراكز ومدن المحافظة واستثمارها بشكل فعّال، عبر إعداد قاعدة بيانات دقيقة لها، وإجراء عمليات الحصر الميداني والرفع المساحي، بالإضافة إلى توصيفها وتحديد مواقعها ضمن الأحوزة العمرانية.

لهذا السبب.. إحالة 23 من الأطقم الطبية بمستشفى صدر قنا للتحقيق

وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ،بإحالة 23 فرد من الأطباء والصيادلة والتمريض بمستشفى صدر قنا، للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ أقصي إجراء قانوني تجاههم.

بدأت الجولة بتفقد استقبال المستشفى ومراجعة أدوية الطوارئ والتسجيل السليم لحالات الدخول، كما تفقد وكيل الوزارة خلال جولته العناية المركزة، حيث راجع كافة الحالات بالقسم الذي يضم ١٦ سرير عناية مركزة، ومدي الرعاية المقدمة لهم وتطور الحالة الصحية لكل مريض بالعناية وبروتوكول العلاج المقدم لهم.