معركة بالشوم.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة على قطعة أرض زراعية بقنا

أصيب ٤ أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصي وقعت بين عائلتين بقرية عباسة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات بوقوع مشاجرة بالشوم والعصى بين عائلتين بقرية عباسة التابعة لمركز قوص، نتج عنها إصابة ٤ أشخاص.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع المشاجرة، وتبين أن خلافات وقعت بين أطراف من عائلتين بقرية عباسة، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، تطورت إلى استخدام الشوم والعصى.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.