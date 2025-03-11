أخبار قنا| سقوط سيدة من قطار.. وإصابة 10 أشخاص بحادث.. وافتتاح السوق الحضارى

شهدت محافظة قنا على مدار اليوم الاثنين، العديد من الأحداث من أبرزها مصرع سيدة عقب سقوطها من قطار أمام قرية الرحمانية بنجع حمادى، وإصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بين 3 سيارات بقنا، مروراً بافتتاح المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة قنا، والسوق الحضارى بمجمع مواقف مدينة قنا باستثمارات 20 مليون جنيه، وانتهاءً بمشاركة محافظ قنا للعاملين بالوحدة المحلية حفل إفطارهم الجماعى.

مصرع سيدة سقطت من القطار أمام قرية الرحمانية بنجع حمادي

لقيت سيدة مصرعها على شريط السكة الحديد، عقب سقوطها من قطار أمام قرية الرحمانية بنجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد مصرع سيدة سقطت من قطار أمام قرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادى، ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتبين مصرع أميمة فهيم 48 عاما، فيما واصلت القطارات حركتها دون أى توقف.

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بين 3 سيارات بقنا

أسفر حادث تصادم بين 3 سيارات أمام قرية الجزيرية التابعة لمركز قنا، عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد، بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات "ميكروباص وملاكى ونقل"، أمام قرية الجزيرية، نتج عنها إصابة 10 أشخاص، ودفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

ضمن احتفالات العيد القومى.. افتتاح المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة قنا

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، وذلك بهدف تسهيل إجراءات المواطنين وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وفى إطار تعزيز استراتيجية الدولة للتحول الرقمى.

وأوضح محافظ قنا ، أن المركز مقام على مساحة 308 أمتار مربعة، ويضم 14 شباكًا لخدمة المواطنين، ويهدف إلى ميكنة جميع الخدمات المقدمة لهم، كما تشمل الأعمال الجارية حاليًا أرشفة البيانات وتسجيل معلومات إدارات الديوان، مثل الشؤون القانونية وإدارة الأملاك، بمشاركة عدد من شباب الخريجين، تحت إشراف لجنة المتابعة بالديوان العام وفريق عمل وزارة التخطيط.

باستثمارات 20 مليون جنيه.. افتتاح السوق الحضاري بمجمع مواقف مدينة قنا

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، السوق الحضاري الجديد بمجمع المواقف بمدينة قنا، و الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فى إطار احتفالات محافظة قنا بعيدها القومى.

وأوضح محافظ قنا ، بأن السوق الحضاري مقام على مساحة 4500 متر مربع، ويضم 136 محلًا تجاريًا و12 باكية، بالإضافة إلى كافتيريا مكونة من طابقين، ومبنى إداري، ومصلى للرجال وآخر للسيدات، وساحة انتظار سيارات، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه.

محافظ قنا يشارك العاملين بالوحدة المحلية حفل إفطارهم الجماعي

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وذلك في إطار تعزيز أواصر الترابط والتواصل بين القيادات التنفيذية والعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.

وأكد محافظ قنا، أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز بيئة العمل وتحفيز الموظفين على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي يعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.