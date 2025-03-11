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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ قنا يستعرض سبل إدارة الأصول غير المستغلة

اجتماع نائب محافظ قنا
اجتماع نائب محافظ قنا
يوسف رجب

ناقش الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، سبل الاستفادة منها ودراسة آلية إدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية لدفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد، وفق رؤية التنمية المستدامة 2030.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مع أعضاء لجنة حصر الأصول غير المستغلة الخاضعة لولاية المحافظة، بحضور اللواء المهندس سامح البدراوي، مدير عام إسكان قنا، وأشرف عبد العظيم الصادق، رئيس منطقة الضرائب العقارية، وصابر سعيد سيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس محمد إسماعيل، مدير مديرية المساحة بقنا، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام التخطيط العمراني، والمهندس حسام الدين طه، مدير GTS، ومحمد أحمد، رئيس مركز خدمات المستثمرين، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار.

وتضمن الاجتماع، مناقشة سبل تنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال تحديد الأصول غير المستغلة على مستوى مراكز ومدن المحافظة واستثمارها بشكل فعّال، عبر إعداد قاعدة بيانات دقيقة لها، وإجراء عمليات الحصر الميداني والرفع المساحي، بالإضافة إلى توصيفها وتحديد مواقعها ضمن الأحوزة العمرانية.

وأوضح نائب محافظ قنا، بأن الأصول غير المستغلة تمثل فرصة لتعزيز موارد المحافظة، مما يسهم في تنفيذ مشروعات حيوية تعود بالنفع على أبناء قنا، سواء من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب أو خفض معدلات البطالة، إذا ما تم استثمارها بالشكل الأمثل، بما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.

ووجّه نائب محافظ قنا ، بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر وإعداد التقارير اللازمة للبدء في اتخاذ الإجراءات المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة ويسهم في تنمية موارد المحافظة.


 

قنا التنمية المستدامة 2030 الخريطة الاستثمارية الأصول غير المستغلة تعظيم الموارد المتاحة

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