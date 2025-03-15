بعد إصابة 17 عاملا.. الصور الأولى لحادث تصادم جرار قصب وأتوبيس في قنا

أسفر حادث تصادم بين جرار قصب وأتوبيس نقل عمال، أمام قرية الصبريات التابعة لمركز دشنا شمال قنا ، عن إصابة 17 عاملا بإصابات متنوعة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بـ 10 سيارات إلى موقع حادث تصادم جرار قصب مع أتوبيس تابع لمصنع سكر دشنا، أمام قرية الصبريات.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم، ومتابعة فتح الطريق أمام حركة السيارات.

وكان طريق مصر أسوان السريع، شهد حادث تصادم مروع بين أتوبيس نقل عمال تابعين لمصنع سكر دشنا، مع جرار بمقطورة قصب، نتج عنه إصابة 16 عامل يستقلون الأتوبيس.

فيما تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس تابع لمصنع السكر وجرار قصب، أمام قرية الصبريات التابعة لمركز دشنا، نتج عنه إصابة عدد من العمال الذين يستقلون الأتوبيس.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.