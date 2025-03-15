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إصابة 17 عاملا في حادث تصادم أتوبيس مع جرار قصب في قنا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتفاع عدد المصابين في حادث جرار وأتوبيس قنا إلى 20

حادث أتوبيس مصنع دشنا
حادث أتوبيس مصنع دشنا
يوسف رجب

ارتفع عدد العمال المصابين بحادث تصادم أتوبيس نقل عمال وجرار قصب، إلى 20 مصاباً من مستقلي أتوبيس مصنع سكر دشنا، شمال قنا، بعد أن كان 17 عاملا.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بـ 10 سيارات إسعاف إلى موقع حادث تصادم جرار القصب مع الأتوبيس التابع لمصنع سكر دشنا، أمام قرية الصبريات، لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وكان طريق مصر أسوان السريع، شهد حادث تصادم مروع بين أتوبيس نقل عمال تابعين لمصنع سكر دشنا، مع جرار بمقطورة قصب، نتج عنه إصابة 20 عاملاً يستقلون الأتوبيس.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس تابع لمصنع السكر وجرار قصب، أمام قرية الصبريات التابعة لمركز دشنا، نتج عنه إصابة عدد من العمال الذين يستقلون الأتوبيس.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم، ومتابعة فتح الطريق أمام حركة السيارات.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا حادث تصادم مرفق اسعاف قنا مصنع سكر دشنا جرار قصب

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