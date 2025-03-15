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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل عايشة الدور.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل عايشة الدور
مسلسل عايشة الدور
أحمد إبراهيم

تنافس الفنانة دنيا سمير غانم فى رمضان هذا العام من خلال مسلسل “عايشة الدور”، والذي يمثل عودة جديدة لها بعد غياب عن الدراما التلفزيونية. 

وتحدد موعد عرض مسلسل عايشة الدور، حيث تعرض الحلقة الأولى مساء اليوم السبت، ضمن مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025، حصرياً على on و on دراما ومنصة watch it الرقمية.

تمكن برومو مسلسل “عايشة الدور”، والذي تعود من خلاله للدراما التليفزيونية، من تصدر قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر عبر موقع يوتيوب. 

وحقق  برومو مسلسل “ عايشة الدور ” للفنانة دنيا سمير غانم ،  مايقرب من ربع مليون مشاهدة في غضون 4 أيام من طرحه.

أبطال مسلسل عايشة الدور 

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت ومن تأليف أحمد الجندي و كريم يوسف وإنتاج محمد احمد السبكي وإخراج أحمد الجندي ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

قصة مسلسل عايشة الدور  

تدور الأحداث حول "عايشة"، وهي سيدة مطلقة أم لبنت مراهقة وطفل، لتواجه حياة يائسة رغم أنها خدومة، وتجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلا من بنت شقيقتها بعد تعرضها لحادث، لتعيش حياة مزدوجة بين أم مثالية وشابة مرحة.

محمد كيلاني فدوى عابد عايشة الدور مسلسل عايشة الدور دنيا سمير عانم

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