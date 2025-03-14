باسم سمرة: عبد المجيد أوفكورس من أقرب الشخصيات لقلبي

كشف الفنان باسم سمرة عن الجهد الكبير الذي بذله في تجسيد شخصية “عيسى الوزان” في مسلسل “العتاولة”، الذي يُعرض حاليًا خلال شهر رمضان.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “الخيمة” أن الشخصية احتاجت إلى دراسة عميقة بالتعاون مع المخرج أحمد خالد موسى وأبطال العمل، وعلى رأسهم أحمد السقا وطارق لطفي، نظرًا لأنها شخصية مركبة تجمع بين العنف وخفة الظل في الوقت نفسه، كما أنها تتحدث بلكنة أهل الإسكندرية ولها ثقافة خاصة، وهو ما جعله يبذل مجهودًا مضاعفًا لإتقانها. وأشار إلى أن ردود أفعال الجمهور كانت إيجابية للغاية، حيث أحب المشاهدون الشخصية وتفاعلوا معها بقوة.

طارق لطفي وأحمد السقا

عبّر باسم سمرة عن سعادته بالعمل مع الفنان طارق لطفي للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن هناك “كيمياء” خاصة بينهما ظهرت بوضوح في المشاهد المشتركة، كما أكد على العلاقة القوية التي تجمعه بالنجم أحمد السقا، سواء داخل التصوير أو خارجه، حيث يتبادلان الزيارات ويشتركان في حب الخيل، مما انعكس على أدائهما في المسلسل.

بنت اسمها ذات

وعن الشخصيات التي تركت أثرًا خاصًا في مسيرته، قال باسم سمرة إن شخصية “عبد المجيد أوفكورس” في مسلسل “ذات” تُعد من أقرب الشخصيات إلى قلبه، حيث حققت نجاحًا كبيرًا، كما أشار إلى شخصية “عبد الحكيم عامر” في مسلسل “صديق العمر”، موضحًا أنه تأثر بها بشدة وكان يخشى تجسيدها في البداية، لكنه استطاع التعايش معها والتقمص التام لها.

عادات باسم سمرة في رمضان

وعن عاداته خلال شهر رمضان المبارك، أكد باسم سمرة أنه يحرص على تجمع العائلة يوميًا على مائدة الإفطار، حيث يفضل تناول المحشي بأنواعه، الرقاق، الطيور، الخشاف، والتمر بالحليب. كما كشف عن أنه يجيد فن الطهي، وخاصة إعداد الأكلات الصعبة مثل المَندي.

وفي جانب آخر من حديثه، كشف باسم سمرة عن حبه الكبير للزهور والورد البلدي، حيث يمتلك في منزله مساحة واسعة مزروعة بالورود، كما يحرص على إحضار الورود إلى أماكن التصوير وإهدائها لزملائه من الفنانين، مؤكدًا أن الورد يساعد على تخفيف التوتر وتحسين الأجواء ورفع الروح المعنوية خلال ساعات العمل الطويلة.

يُذكر أن برنامج “الخيمة” يُذاع كل يوم خميس في تمام العاشرة مساءً على إذاعة راديو مصر طوال شهر رمضان.