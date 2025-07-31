7 أغسطس.. مكتبة الإسكندرية تطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي بدورته الثانية والعشرين

تنطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية في دورته الثانية والعشرين، في الفترة من 7 إلى 31 أغسطس 2025.



وتأتي أولى الفعاليات مساء يوم الخميس 7 أغسطس وحفل الفنان مدحت صالح وفرقته الموسيقية بقيادة المايسترو عمرو سليم.

يقدم مهرجان الصيف هذا العام ما يقارب من أربعين فعالية فنية وثقافية؛ تتوزع بين الحفلات الموسيقية لعدد من أبرز المطربين والفرق الغنائية، بالإضافة إلى العروض السينمائية المميزة، والعروض المسرحية والستاند أب كوميدي، وكذلك عدد من الندوات وورش العمل الفنية التي تهدف إلى خلق منصات تفاعلية لتبادل الأفكار الفنية بين الشباب والفنانين من مختلف التخصصات الفنية.

ويتضمن برنامج المهرجان إقامة حفلات لمجموعة من النجوم أبرزهم: عمر خيرت، وعزيز مرقة، وحمزة نمرة، وعايدة الأيوبي، ومنال محيي الدين، ومروة ناجي، وغيرهم.

وكعادته يركز المهرجان على دعم الفرق الشبابية وتقديم عروض تبرز المواهب المحلية والعربية، ومن أشهر الفرق الغنائية التي تقدم حفلاتها في هذه الدورة من المهرجان فرق: الحضرة، وفؤاد ومنيب، وحافظ وبستان، وأندروميدا، وجدل، وسماعي، وبهججة، وصحبة السمسمية، وهاي دام، وموجة، وجاوي، ومسا، وبراس ساوند، وفلكوريتا، وضفاير.

وفي سياق الاهتمام بالعروض المسرحية يعرض المهرجان مسرحيتي: الخواجة، وماكبث المصنع. كما يعرض فيلمي: أبو زعبل 89 (تسجيلي)، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو (روائي).

للاطلاع على البرنامج كاملًا يُرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.bibalex.org/Attachments/UploadedFiles/files/AC-Summer%20Festival-2025%20(012)%20T_C(1).pdf



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