وكيل تعليم الوادي الجديد يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات بالمحافظة

عقد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت 15 مارس 2025، بحضور السيد سمير طاهر مدير عام التعليم العام بالمحافظة، لقاءا موسعا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

استهل الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اللقاء مرحبا بالحضور، معربا عن أمنياته للجميع بالتوفيق والسداد، وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم بالمحافظة سير منظومة العمل عن الفترة الماضية للوقوف على ما تم من الأعمال ورصد الإيجابيات والسلبيات.



وناقش وكيل الوزارة مع الحضور مجموعة من الموضوعات والمحاور الهامة الخاصة بالعملية التعليمية على أرض المحافظة منها:

_ تكثيف البرامج العلاجية لصقل وتنمية مهارات الطلاب دون المستوى وخاصة بالقراءة والكتابة فى جميع مدارس المحافظة وخاصة المناطق النائية والبعيدة.

_ نجاح القوافل التعليمية الموفدة من الإدارات التعليمية لدعم تلاميذ قرى الأربعين وتنمية مهاراتهم

_ الاستعداد والجاهزية لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ودعم طلاب المحافظة خلال الفترة القادمة.

_ مسئولية مدير الإدارة التعليمية ووكيلها عن إنضباط أعمال الامتحانات وسيرها سير حسن.

_ رصد الإيجابيات فى جميع مدارس المحافظة وتشجيع المتميزين، ووضع حلول فورية لأى مشكلات أو سلبيات تعوق حركة العمل.

_ التشديد على الانضباط الإداري لجميع العاملين بقطاع تعليم المحافظة والتزام الجميع بالمهام المنوطة إليهم وعدم السماح بأى تقصير.

_سد العجز في التخصصات الدراسية المختلفة ووضع مصلحة الطالب نصب أعين الجميع.