كأس مصر| سيف الجزيري يسجل هدف تقدم الزمالك في شباك سموحة

سجل التونسي سيف الجزيري لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه فى شباك سموحة من مهارة فردية فى الدقيقة 12 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويلتقي فريق الزمالك مع منافسه سموحة على أرضية استاد القاهرة، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس مصر.

وتمكن الزمالك من حسم تأهله إلى منافسات دور الـ 8 من كأس مصر، بعدما تخطى عقبة مودرن سبورت بنتيجة 2-1.

وفي المقابل، وصل فريق سموحة إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على زد بهدف نظيف.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط : محمود بنتايج - عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو"