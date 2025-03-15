قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يتفوق على إنبي بهدف رائع لـ مصطفى فتحي في الشوط الأول
صبري فواز يعلق على تصريحات عمرو سلامة عن إسماعيل ياسين
مجدي يعقوب يكشف أسرار توازنه بين العمل والحياة الشخصية
خالد الجندي: الرزق مكفول لكل مخلوق وعلى الإنسان التوكل على الله.. فيديو
رسميًا.. الإسكان تعلن موعد نتيجة سكن لكل المصريين 5 وهذه طريقة التظلم
محلل سياسي: الحرب الروسية الأوكرانية نحو اتفاق سلام محتمل
مجدي يعقوب يكشف سر طاقته المتجددة: 5 دقائق من النوم تكفي
حماس والجهاد الإسلامي تدينان العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
خايف أنام لطلع بحلم وكنت عارف إن ربنا هيطبطب عليا.. سامح حسين يتحدث عن نجاح قطايف
وفاة 8 من إخواتي .. محمد رجب: والدتي كانت تعاني مشكلة نفسية
بعد تأجيلها .. موعد جنازة إحسان الترك | خاص
أستاذ علوم سياسية: التقارب والتنسيق يصل إلى حد التحالف بين روسيا والصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس مصر| سموحة يحرز هدف التعادل أمام الزمالك

سموحة والزمالك
سموحة والزمالك
حسام الحارتي

سجل محمد مصطفى ميدو لاعب فريق سموحة، هدف التعادل لفريقه مع الزمالك فى الدقيقة 25 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، لتصبح النتيجة 1 - 1 بين الفريقين.

وسجل التونسي سيف الجزيري لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه فى شباك سموحة من مهارة فردية فى الدقيقة 12 من عمر المباراة 
ويلتقي فريق الزمالك مع منافسه سموحة على أرضية استاد القاهرة، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس مصر.

وتمكن الزمالك من حسم تأهله إلى منافسات دور الـ 8 من كأس مصر، بعدما تخطى عقبة مودرن سبورت بنتيجة 2-1.

وفي المقابل، وصل فريق سموحة إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على زد بهدف نظيف.
وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط : محمود بنتايج - عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو"

الزمالك سموحة كأس مصر موقع صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النادي الأهلي

انسحاب الأهلي بشكل نهائي من الدوري ولا نية للعب بالناشئين.. أحمد حسن يوضح

التموين تعلن عن مفاجأة سارة للمواطنين

التموين تعلن مفاجأة سارة للمواطنين وتنفذها بدءا من اليوم

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

النادي الأهلي

3 قرارات جديدة من الأهلي للرد على رابطة الأندية في أزمة مباراة القمة

موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر بعد موجة الحر القاسية

أصعب 72 ساعة.. موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر بعد موجة الحر القاسية

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟

الاهلي

في بيان رسمي.. رد فعل صادم من الأهلي على عقوبات رابطة الأندية

نور ايهاب

نور ايهاب تكشف سر فسخ خطوبتها وعلاقة نور النبوي بذلك

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

رئيس جامعة القاهرة يشارك أعضاء هيئة التدريس مأدبة السحور بمقر نادى التجديف

وزيرة التنمية المحلية

وزارة التنمية المحلية تطلق جائزة "جدير" لدعم التميز والإبداع في الإدارة

البابا تواضروس

قداسة البابا يشهد احتفالية الجمعية البرلمانية للأرثوذكسية بإطلاق النسخة العربية من كتاب "آجيا صوفيَّا"

بالصور

وجبة متكاملة وخفيفة.. سحور يوم 16 رمضان

وجبة سحور يوم 16 رمضان
وجبة سحور يوم 16 رمضان
وجبة سحور يوم 16 رمضان

لو بتشرب ماء الليمون باستمرار .. اعرف تأثيره على جسمك

ماء الليمون
ماء الليمون
ماء الليمون

أفضل 7 دقائق في رمضان.. تفاعل كبير وإشادات من نجوم الفن ببرنامج قطايف لـ سامح حسين

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

تجنب طهي البطاطس أو شرائها عند ظهور هذه العلامات.. طرق لتخزينها بأمان

علامات إذا ظهرت البطاطس تجنب طهيها أو شرائها
علامات إذا ظهرت البطاطس تجنب طهيها أو شرائها
علامات إذا ظهرت البطاطس تجنب طهيها أو شرائها

فيديو

قطايف سامح حسين

خايف أنام لطلع بحلم وكنت عارف إن ربنا هيطبطب عليا.. سامح حسين يتحدث عن نجاح قطايف

وفاة احسان الترك

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة إحسان الترك

نجلاء بدر

اتخطبت لـ5 رجالة وفرحانة بتصنيفي ممثلة إغراء .. نجلاء بدر تكشف تعرضها للخيانة أكثر من مرة

ارملة حلمي بكر

نفت التعدي عليه.. أرملة حلمي بكر تروي اللحظات الأخيرة فى حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد