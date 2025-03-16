نائب رئيس الوزراء يوجه بفتح محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه الفريق احمد خالد محافظ الأسكندرية مشروع انشاء محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب مع مسار القطار الكهربائى السريع والذي يبلغ طوله 1100 متر بواقع 7 حارة مرورية بكل اتجاه والذي تم الانتهاء من كافة أعمال تنفيذه.

ووجه الوزير بفتحه أمام حركة السيارت نظرا لاهميته في المساهمة في حل و تحرير تقاطعات الطرق مع مسار القطار الكهربائي السريع وتسهيل حركة المرور من برج العرب الى الساحل و العلمين والعكس بما يخدم المناطق الصناعية ببرج العرب و حركة البضائع و زيادة معدلات الامن والسلامة على الطرق لعبوره أعلى خط السكة الحديد وأعلى القطار الكهربائي السريع.