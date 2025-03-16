أسعار الكحك والبسكويت في الأسواق ومنافذ التموين استعدادًا لعيد الفطر

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك عبر طرح كميات كبيرة من الكحك والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية.

أسعار الكحك والبسكويت في منافذ التموين هذا العام تشهد تخفيضات تصل إلى 25% مقارنة بأسعار محال الحلويات الكبرى والسلاسل التجارية، في خطوة تهدف إلى توفير منتجات العيد للمواطنين بأسعار مناسبة.

طرح كعك العيد بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية

أعلن اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين، عن بدء طرح كعك العيد والبسكويت في فروع المجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من اليوم السبت 15 مارس، والذي يتزامن مع منتصف شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن الوزارة تستهدف إنتاج 40 طنًا من الكحك والبسكويت، مع إمكانية زيادة الكميات لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين، مؤكدًا أن جميع المنتجات ستكون متاحة في منافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

أسعار الكحك والبسكويت في منافذ التموين.. قائمة المنتجات الرسمية

أعلنت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى عن قائمة الأسعار الرسمية للكحك والبسكويت في منافذ التموين، والتي جاءت كالتالي:

كيلو كحك سادة: 170 جنيهًا

كيلو كحك ملبن: 160 جنيهًا

كيلو كحك بالمكسرات: 230 جنيهًا

كيلو غُريبة سادة: 180 جنيهًا

كيلو غُريبة باللوز: 210 جنيهات

كيلو بيتي فور عادي: 190 جنيهًا

كيلو بيتي فور لوكس: 220 جنيهًا

كيلو بيتي فور سابليه: 220 جنيهًا

كيلو بسكويت نشادر: 170 جنيهًا

علبة مشكلة (1 كيلو): 180 جنيهًا

علبة مشكلة (2 كيلو): 350 جنيهًا

علبة مشكلة (3 كيلو): 520 جنيهًا

وأكد اللواء أشرف أن الأسعار المعتمدة في المجمعات الاستهلاكية شاملة الضريبة، كما توفر الوزارة خصمًا إضافيًا بنسبة 10% عند شراء أكثر من طن من المنتجات.

أسعار الكحك والبسكويت 2025

تشهد الأسواق الشعبية أسعارًا متفاوتة للكحك والبسكويت، حيث تتراوح الأسعار وفقًا لنوع السمن المستخدم والإضافات المختلفة، وتأتي متوسط الأسعار على النحو التالي:



كحك سادة بالسمنة العادية: 150 جنيهًا للكيلو.

كحك بالملبن بالسمنة العادية: 180 جنيهًا للكيلو.

كحك بالعجوة بالسمنة العادية: 180 جنيهًا للكيلو.

كحك بالمكسرات بالسمنة العادية: 180 جنيهًا للكيلو.

كحك سادة بالسمنة البلدي: 220 جنيهًا للكيلو.

كحك بالملبن بالسمنة البلدي: 250 جنيهًا للكيلو.

كحك بالعجمية بالسمنة البلدي: 250 جنيهًا للكيلو.

كحك بالعجوة بالسمنة البلدي: 250 جنيهًا للكيلو.

كحك بالمكسرات بالسمنة البلدي: 250 جنيهًا للكيلو.

بسكويت سادة: 180 جنيهًا للكيلو.

بيتي فور: 200 جنيه للكيلو.

غُريبة: 200 جنيه للكيلو.

مَنِين سادة: 120 جنيهًا للكيلو.

مَنِين بالعجوة: 140 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكحك والبسكويت في التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار الكحك والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية، والتي جاءت على النحو التالي:

كحك سادة: 170 جنيهًا للكيلو.

كحك بالملبن: 160 جنيهًا للكيلو.

كحك بالمكسرات: 230 جنيهًا للكيلو.

بسكويت نشادر: 170 جنيهًا للكيلو.

غُريبة سادة: 180 جنيهًا للكيلو.

غُريبة باللوز: 210 جنيهات للكيلو.

بيتي فور عادي: 190 جنيهًا للكيلو.

بيتي فور لوكس: 220 جنيهًا للكيلو.

بيتي فور سابليه: 220 جنيهًا للكيلو.

كوكيز: 190 جنيهًا للكيلو.

بِسكو فور: 190 جنيهًا للكيلو.

معارض "أهلاً بالعيد" توفر كعك العيد بتخفيضات تصل إلى 30%

في إطار جهود وزارة التموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" خلال الأيام المقبلة، والتي ستشمل بيع الكحك والبسكويت بتخفيضات تصل إلى 30%.

وصرّح الدكتور علاء ناجي، رئيس القابضة الغذائية، أن المعارض ستقام في عدة مواقع، أبرزها منطقة السواح بالأميرية على مساحة 1000 متر مربع، ومعرض آخر في منطقة السبتية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف ناجي أن الوزارة تعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على الكحك والبسكويت في منافذ التموين خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

الفرق بين أسعار المجمعات الاستهلاكية والأسواق الحرة

في الوقت الذي توفر فيه وزارة التموين كعك العيد بأسعار مدعمة، تشهد الأسواق الحرة ومحال الحلويات تفاوتًا كبيرًا في الأسعار، حيث يتراوح سعر الكحك السادة بالسمنة العادية بين 150 و180 جنيهًا للكيلو، بينما يصل سعر الكحك بالمكسرات إلى 250 جنيهًا في بعض المتاجر.

وتأتي أسعار الكحك والبسكويت في منافذ التموين كخيار اقتصادي للمواطنين، حيث تتراوح أسعار الكحك بين 160 و230 جنيهًا حسب النوع، في حين تصل أسعار البيتي فور إلى 220 جنيهًا للكيلو في منافذ التموين، مقارنة بأسعار قد تصل إلى 300 جنيه للكيلو في محال الحلويات الكبرى.

"العامة للمخابز" تستهدف ضخ 40 طنًا من كعك العيد

كشف اللواء علي أشرف أن الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى تستهدف إنتاج 40 طنًا من كعك العيد والبسكويت لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية زيادة الإنتاج وفقًا للطلب.

وأشار إلى أن الوزارة تضمن أعلى معايير الجودة في التصنيع، حيث يتم استخدام خامات عالية الجودة لإنتاج الكحك والبسكويت في منافذ التموين، مما يوفر منتجًا جيدًا بسعر مناسب للمستهلك.

أسعار الكحك والبسكويت في منافذ التموين تنافس الأسواق

مع اقتراب عيد الفطر، يتجه المواطنون لشراء كحك العيد والبسكويت، وتأتي أسعار الكحك والبسكويت في منافذ التموين كخيار اقتصادي يوفر منتجات العيد بأسعار مدعمة، ما يجعلها بديلاً متميزًا عن الأسواق الحرة ومحال الحلويات الكبرى.

وتؤكد وزارة التموين أنها مستمرة في توفير المنتجات بأسعار تنافسية من خلال المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلاً بالعيد"، بهدف تقديم حلول اقتصادية للمستهلكين في موسم العيد.