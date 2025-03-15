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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكحك الناعم

كحك العيد
كحك العيد
قسم المرأة

بدأت الكثير من ربات البيوت في البحث عن أفضل الطرق لعمل كحك العيد الناعم في المنزل وفي هذا الصدد نكشف لكم عن أسهل طريقة لعمله خطوة بخطوة ..

وكانت الشيف نجلاء الشربيني كشفت عن أسهل طريقة لعمل كحك العيد الناعم .

مقادير الكحك الناعم

1 كيلو دقيق

3 كوب سمن

كوب إلا ربع لبن دافئ

2 ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب سكر بودر

1 كوب ماء

ملعقة كبيرة ريحة كحك

رشة ملح

ملبن

عين جمل

طريقة عمل الكحك الناعم نجلاء الشرشابى

1- في وعاء كبير قومي بوضع الدقيق والسكر والخميرة والسمسم ورائحة الكحك والملح ونقلب جيدا .

2- ثم ذوبي السمن على النار، وضيفي إلى خليط الدقيق، ونقلب جيدا حتى يتماسك الخليط.

3- وبعدها ضعي الماء واللبن الدافئ، ونعجن جيدا حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجين متماسكة ولينة وسهلة التشكيل.

4- قسمي العجين دوائر صغير، ونقوم بتشكيلها بمناقيش الكحك أو قوالب الكحك، وحشو بعض الوحدات بالملبن أو عين الجمل، حسب الرغبة، ثم تشكيلها.

5- رصي الكحك فى الصوانى، ونترك مسافة بين كل واحدة والأخرى.

6- أتركي الكحك لمدة ساعة حتى يختمر.

7- ثم أدخليه الفرن الساخن مسبقا، ونتركه حتى يصبح لونه ذهبى.

8- ثم نخرج الكحك ونتركه يبرد تماما، ثم نرصه فى علب محكمة الغلق لحين التقديم.

9- عند التقديم يرش بالسكر البودر، ويقدم بعدها.

اما الشيف اميمة عثمان فكشفت عن طريقة مختلفة لعمل كحك العيد الناعم .

مقادير عمل كحك العيد الناعم

المقادير لعمل الكحك

1 كيلو دقيق أبيض فاخر.

600جرام من السمن.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السمسم.

رشة بسيطة من الملح.

نصف ملعقة بكنج بودر

كوب من اللبن الدافئ او كوب ماء
معلقة كبيرة من رائحة الكعك من العطار او اي اضافة اخري تفضلينها.

500جرام سكر بودرة ومكسرات لتزيين الكحك حسب رغبتك.

500جرام ملبن


طريقة عمل كحك العيد الناعم :

في البداية نجهز وعاء او قدر مناسب لعجينة الكحك .

ونضع به الدقيق والملح والبكنج بودر ثم  نبدأ بوضع السمن فى اناء على النار .

بعدها نضيف لها السمسم كي يتحمص وعند صعوده على سطح الاناء يكون السمن قدح .

ثم نبدأ في إضافة السمن على الدقيق مع التقليب جيدا ونبدأ بفرك الدقيق والسمن جيدا حتى يمتزجا تماما 
ونخلط الدقيق مع السمن حتي تتكون معنا بداية عجينة الكحك .

يُضاف مقدار الخميرة إلى ربع كوب لبن او الماء دافئ المذاب فيه قليل من السكر لتفعيل الخميرة

ثم تُضاف إلى العجينة مع باقي اللبن ونواصل الخلط لتصبح عجينة كحك العيد متماسكة.

يتم أخذ قطع صغيرة من العجين ثم نقوم بتشكيلها وحشوها بالملبن والمكسرات ووضعها في الصاج.

نقوم بتسخين الفرن حتى درجة حرارة 200 مئوية.


يتم وضع الصاج داخل الفرن لمدة 25 دقيقة حتي ينضج الكحك ويحصل علي لونه المعروف.

بعد إخراج الكعك من الفرن يُترَك ليبرد ثم يتم وضعِه في طبق التقديم.

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