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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برونو جيمارايش يحتفل بتتويج نيوكاسل بكأس الرابطة: هذا اللقب من أجل الجماهير

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

أعرب برونو جيمارايش، قائد نيوكاسل يونايتد، عن سعادته الغامرة بتتويج فريقه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على حساب ليفربول، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، وانتهت بفوز نيوكاسل 2-1، ليكسر الفريق جفاف الألقاب المحلية الذي استمر 70 عامًا.

تصريحات جيمارايش عقب التتويج

وفي حديثه لشبكة سكاي سبورتس، قال جيمارايش: “هذا اللقب من أجل الجماهير، إنهم يستحقون كل شيء”، وعندما انضممت إلى نيوكاسل، قلت إنني أريد وضع اسمي في تاريخ النادي، واليوم نحن أبطال من جديد، وهذا أحد أفضل أيام حياتي، بل ربما الأفضل على الإطلاق، ولا أجد الكلمات لوصف مشاعري".

وأضاف: "بالنسبة لجماهيرنا، هذا اللقب يعني الكثير، وكأنه كأس العالم، فهناك أجيال لم تشاهد نيوكاسل بطلاً، واليوم نحن نصنع التاريخ، وفي عامي الأول كقائد للفريق، نحصد لقبا كبيرا، فهذا أمر لا يُصدق، كما أن نيوكاسل بيتي الثاني، وأتمنى أن أترك إرثًا كبيرًا هنا، ويومًا ما، عندما أغادر هذا النادي، أريد أن تهتف الجماهير باسمي كما تفعل مع الأسطورة آلان شيرر".

رسالة آلان شيرر قبل المباراة

كما كشف قائد نيوكاسل عن تلقيه رسالة دعم من أسطورة النادي آلان شيرر قبل المباراة، مؤكدًا أنه يشعر بالكثير من العواطف في هذه اللحظة التاريخية.

إنجاز تاريخي لنيوكاسل

بهذا التتويج، يدخل نيوكاسل مرحلة جديدة من المنافسة على الألقاب، بعدما ظل بعيدًا عن منصات التتويج المحلية لسبعة عقود، ليبدأ جيل جديد من اللاعبين في كتابة تاريخ جديد للنادي العريق.

نيوكاسل يونايتد ليفربول كأس رابطة الأندية الإنجليز

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