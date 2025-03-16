حسبي الله ونعم الوكيل فيك.. إبراهيم شيكا يهاجم متابع بسبب صورة أحمد رفعت

رد إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق على متابع له قام بمشاركة صورة شيكا مع لاعب مودرن سبورت الراحل أحمد رفعت وكتب عليها “ما أنت هتحصله ”

وكتب شيكا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك”.

محمد رمضان يدعم إبراهيم شيكا

طالب الفنان محمد رمضان بالدعاء ودعم اللاعب أبراهيم شيكا لاعب نادى الزمالك المصاب بالسرطان.

وتواصل محمد رمضان خلال تقديم برنامج “ مدفع رمضان” مع إبراهيم شيكا قائلا:" مفتقدينك وعارفين هتقدر تعدى الأزمة دى على خير بإرادتك ودعم الست الجميلة زوجتك".



وتابع محمد رمضان:" لا يحمل الله نفسنا إلا وسعها تأكد انك هتقدر تتجاوز محنتك، شعب مصر كله معاك وهندعيلك فى صلاة التراويح وقيام الليل وان شاء الله ترجع تمتعنا وتمتع جمهورك".

وأعلن محمد رمضان دعم إبراهيم شيكا بملبغ مالى قائلا:" دا حاجة بسيطة من بلدك وعيلتك الكبيرة مصر لكن مش هنعلن عن المبلغ".