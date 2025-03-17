وزير الرياضة السعودي يهنئ أبوريدة بعضوية الفيفا

تلقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، خطاب تهنئة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد حصوله على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، وفوزه بمقعد مجلس الاتحاد الدولي، فيفا.

وجاء في خطاب الأمير للمهندس هاني أبو ريدة:" ببالغ السرور أبعث لكم خالص التهاني القلبية باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الاتحاد العربي بمناسبة انتخابكم عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى هذه الثقة التي أولتها لكم الجمعية العمومية بالاتحاد الأفريقي، وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم في مهمتكم نحو تطور كرة القدم الأفريقية، متمنياً لكم كل النجاح والتوفيق.

ونجح أبو ريدة مؤخرا في الاحتفاظ بمقعده كأقدم أعضاء مجلس الفيفا، بجانب فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، استكمالا لنجاحات رئيس الاتحاد المصري دوليا وقاريا.

احتفال مصري

احتفل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بفوز المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، على هامش الانتخابات التي جرت بالجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، كاف، بالقاهرة.

ونجح المهندس هاني أبوريدة في الاحتفاظ بمقعده في مجلس الفيفا الأعلى لدورة جديدة بعد نجاحه في الفوز بثقة أغلبية الاتحادات أعضاء الجمعية العمومية لكاف، ليستمر كأقدم أعضاء مجلس الفيفا طوال السنوات الماضية وحتى عام 2029.

وحرص مجلس ادارة اتحاد الكرة، خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، المستشار أحمد حلمي الشريف، ومحمد الشربيني ومصطفى أبو زهرة ورجل الأعمال طارق محمد أبو العينين، وإيناس مظهر، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي، على الاحتفال مع المهندس هاني أبوريدة بفوزه بعضوية مجلس فيفا، والفوز بثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم.