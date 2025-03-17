قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مواجهة الأهلي المحتملة.. إقالة مدرب الترجي
قبل مواجه هولندا .. إصابة نجم منتخب أسبانيا
ماكرون: تعزيز التعاون الدولي يحقق استقرار طويل الأمد في المنطقة
ماكرون: الالتزام مع الشركاء يهدف للتوصل إلى سلام عادل في أوكرانيا
بعد الـ60 مليون صاروخ .. نجاحات الداخلية فى مواجهة تجار البارود قبل أيام من العيد
غيرة بنات.. ملابسات تشويه 4 طالبات وجه زميلتهم داخل مدرسة بأكتوبر
مدير طوارئ قصر العيني: نمتلك خبرة طويلة في عمليات زراعة الأطراف
التضامن: مضاعفة المستفيدين من الدعم النقدي إلى 4.7 مليون أسرة في 2025
مواعيد عمل خطوط المترو الثلاثة خلال عيد الفطر 2025
تحذير من انتشار فيروس خطير في قسم 3 بسجن مجدو الإسرائيلي.. ما القصة؟
معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا وصل نصف نهائي الكأس عن جدارة وهدفنا تحقيق اللقب
أحمد حسن: بيراميدز يدخل سباق التعاقد مع زيزو وسط تعثر مفاوضات الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة السعودي يهنئ أبوريدة بعضوية الفيفا

هانى أبوريدة
هانى أبوريدة
منتصر الرفاعي

تلقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، خطاب تهنئة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد حصوله على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، وفوزه بمقعد مجلس الاتحاد الدولي، فيفا.

وجاء في خطاب الأمير للمهندس هاني أبو ريدة:" ببالغ السرور أبعث لكم خالص التهاني القلبية باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الاتحاد العربي بمناسبة انتخابكم عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى هذه الثقة التي أولتها لكم الجمعية العمومية بالاتحاد الأفريقي، وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم في مهمتكم نحو تطور كرة القدم الأفريقية، متمنياً لكم كل النجاح والتوفيق.

ونجح أبو ريدة مؤخرا في الاحتفاظ بمقعده كأقدم أعضاء مجلس الفيفا، بجانب فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، استكمالا لنجاحات رئيس الاتحاد المصري دوليا وقاريا.

احتفال مصري 

احتفل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بفوز المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، على هامش الانتخابات التي جرت بالجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، كاف، بالقاهرة.

ونجح المهندس هاني أبوريدة في الاحتفاظ بمقعده في مجلس الفيفا الأعلى لدورة جديدة بعد نجاحه في الفوز بثقة أغلبية الاتحادات أعضاء الجمعية العمومية لكاف، ليستمر كأقدم أعضاء مجلس الفيفا طوال السنوات الماضية وحتى عام 2029.

وحرص مجلس ادارة  اتحاد الكرة، خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، المستشار أحمد حلمي الشريف، ومحمد الشربيني ومصطفى أبو زهرة ورجل الأعمال طارق محمد أبو العينين، وإيناس مظهر، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي، على الاحتفال مع المهندس هاني أبوريدة بفوزه بعضوية مجلس فيفا، والفوز بثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

هانى أبوريدة وزير الشباب والرياضة السعودي الفيفا اتحاد الكرة المصري الكاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى على ضابط شرطة بقنا

القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا

التعدى على ضابط شرطة بقنا

التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا

اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

إجازة عيد الفطر 2025 هل تبدأ الأحد أم الإثنين؟.. الإفتاء تحسم موعدها

أرشيفية

بعد واقعة كارما بالقاهرة الجديدة.. 4 طلاب يشوهون وجه زميلتهم في مدرسة بأكتوبر

الدكتور حمدي والدكتوره اسماء

عرسان الجنة .. أخر ما كتبته الطبيبة أسماء عن الوفاة قبل رحيلها في حادث مع خطيبها

جانب من الزيارة المفاجئة

إحالة مدرسة كاملة للتحقيق لغياب المعلمين والطلاب

القبض على صاحب محل تعدى على ضابط شرطة بقنا

بيبيعوا بسعر غالي.. الداخلية: القبض على صاحب محل وعامل تعديا على ضابط شرطة بقنا

صورة ارشيفية

موعد صرف معاش شهر أبريل 2025| هل يصرف قبل إجازة عيد الفطر؟

ترشيحاتنا

يزيد الرزق ويسدد الدين

يزيد الرزق ويسدد الدين .. دعاء بعد الفجر مجرب

غزوة بدر الكبرى

غزوة بدر الكبرى.. المواجهة الأولى بين المسلمين وقريش وانتصار حاسم للإسلام

مدير الجامع الأزهر: نواصل تقديم وجبات الإفطار للوافدين لتعزيز روح الإخاء خلال شهر رمضان

مدير الجامع الأزهر: نواصل تقديم وجبات الإفطار للوافدين لتعزيز روح الإخاء في رمضان

بالصور

استدعاء فولكس فاجن ID.4 وأودي Q4 بسبب عيب خطير

فولكس فاجن وآودي
فولكس فاجن وآودي
فولكس فاجن وآودي

إلغاء ترامب للإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية يدمر الصناعات الأمريكية

ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية

دراسة: طلاب جيل Z يفضلون العمل "ميكانيكي" عن الذهاب للجامعة

الميكانيكي
الميكانيكي
الميكانيكي

سيارات فاخرة ثمينة تتآكل داخل مرآب سيارات.. صور

السيارات النادرة
السيارات النادرة
السيارات النادرة

فيديو

المتهم

أصوات صاخبة من سيارته.. القبض على طالب أزعج سكان كمباوند بالتجمع

حنان شوقي

رأيت النبي في اليقظة.. أسرار في حياة حنان شوقي

وفاة إحسان الترك

إحسان الترك يرحل في صمت.. رسالة أخيرة لمحمد رمضان وحلم ما اكتملش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد