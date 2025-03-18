412 شهيدا و500 مصاب جراء غارات الاحتلال على غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الصحة الفلسطينية، أعلنت أن هناك 412 شهيدا وأكثر من 500 مصاب جراء غارات الاحتلال على غزة.

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر انه خلال الأسبوعين والنصف الماضيين، وصلنا إلى طريق مسدود لا إطلاق نار ولا إعادة للرهائن، محاولا بذلك تقديم حجة لعودة الإبادة الجماعية لأهالي غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر ساعر: لا يمكن لإسرائيل أن تقبل بهذا الجمود ولو واصلنا الانتظار لبقيت المفاوضات متعثرة.

من جانبه هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عودة القتال في غزة ذاكرا أن أغلب الإسرائيليين يشعرون بانعدام الثقة بنتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وذكر لابيد: نتنياهو أعاد القتال في غزة ويريد تحويل المليارات للمتهربين من الخدمة العسكرية.

أضاف لابيد: مقاتلونا يحتاجون إلى رئيس وزراء يمكنهم الثقة به ولا يهتم إلا بأمن إسرائيل ومصير الرهائن.

ونقلت سي إن إن عن متحدث باسم اليونيسف قوله ان القصف الإسرائيلي على غزة أصاب خياما ومباني لجأ إليها نازحون بمن فيهم أطفال.

بينما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بسقوط شهداء المجزرة بينهم أكثر من 130 طفلا إضافة إلى عدد كبير من النساء و عدد الإصابات الخطيرة في المستشفيات كبير جدا.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن فرق الدفاع المدني لا يمكنها التعامل مع جميع المناطق المستهدفة.