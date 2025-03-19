البحث العلمي تعلن عن منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه بجنوب إفريقيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في مجال الديموغرافيا ورأس المال البشري والتنمية المستدامة بكلية الاقتصاد بجامعة كيب تاون - جنوب إفريقيا، حيث تدعو وحدة أبحاث العمل والتنمية في جنوب إفريقيا (SALDRU) بجامعة كيب تاون (UCT)، بالتعاون مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA)، إلي تقديم طلبات للحصول على ثلاث زمالات ما بعد الدكتوراه وثلاث منح دراسية للدكتوراه في مجال الديموغرافيا ورأس المال البشري والتنمية المستدامة.

التقديم بمنح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه بجامعة كيب تاون - جنوب إفريقيا

ويأتي هذا الإعلان ضمن التعاون المشترك بين الأكاديمية والمعهد، وتشتمل المنح علي المشاركة في أنشطة التدريب في IIASA (فيينا، النمسا) وورش العمل العلمية والسياسية رفيعة المستوى في جميع أنحاء إفريقيا، بخلاف التوجيه من قبل خبراء ديموغرافيين وخبراء اقتصاديين في مجال التنمية معروفين عالميًا، وهناك بعض الشروط المطلوب توافرها في المرشحين وهي أن يكون المرشح حاصل على درجة الدكتوراه (مُنحت خلال آخر 1-5 سنوات) في علم السكان أو الإحصاء أو الاقتصاد أو أي تخصص آخر في العلوم الاجتماعية الكمية.

خبرة في العمل مع مجموعات البيانات واسعة النطاق والنماذج الكمية

واشارت إلى أنه يجب أن يكون لديه خبرة في العمل مع مجموعات البيانات واسعة النطاق والنماذج الكمية، ولم يشغل سابقًا مناصب أكاديمية مهنية أو دائمة شاملة، ويُطلب من المتقدمين بعض الأوراق تتضمن خطاب طلب يحدد اهتمامات البحث والدافع، وسيرة ذاتية تتضمن تفاصيل العروض المقدمة في المؤتمرات وأوراق العمل والمنشورات (إن وجدت)، وسجلات أكاديمية لجميع الدرجات العلمية، بالإضافة إلى ثلاث رسائل توصية أكاديمية.

واوضحت أنه علي جميع المهتمين ملء استمارة التقدم والاطلاع علي كافة التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

ولإرسال استمارة المشاركة والاستفسارات يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]