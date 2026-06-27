قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد: تأخيرات بعض قطارات القاهرة الإسكندرية نتيجة لصيانة الإشارات
لا بنزين ولا كهربا.. أسرع موتوسيكل في العالم يعمل بالماء
ثوانٍ فاصلة.. أهالي طهطا ينقذون شابًا حاول إنهاء حياته أسفل عجلات القطار
رئيس مجلس النواب يدعو إلى تشريع عربي ملزم يعزز حماية البيانات والأمن السيبراني
كيف يحرم الذنب صاحبه من الرحمة والنصرة؟.. علي جمعة يوضح
رئيس مجلس النواب : الاستثمار في الذكاء والأمن السيبراني ضرورة لمستقبل العرب
منتخب مصر يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة استراليا بعودة حسام عبد المجيد
لبنان والإمارات يبحثان التطورات الأخيرة.. وبن زايد يؤكد استمرار الدعم
بـ1200 جنيه للشيكارة.. بدء طرح الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية |خاص
بعد بلاغ مواطن .. مياه القناة تسحب عينات من الضبعية وتعلن نتيجة الفحص
مصر تدين هجوم الطائرات المسيرة على البحرين : تهديد خطير للاستقرار الإقليمي
تحت قيادة حسام حسن.. منتخب مصر يحقق أرقاما قياسية تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رجال الأعمال : إنشاء اتحاد للمطورين ضرورة لتنظيم السوق وحماية الاستثمارات العقارية

عقارات
عقارات
ولاء عبد الكريم


أكد المهندس طارق بهاء، خبير التطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين أصبح ضرورة ملحة في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري المصري، مشيراً إلى أن هذا الكيان سيمثل مظلة تنظيمية تحقق التوازن بين مصالح الدولة والعملاء والمطورين، وتسهم في تعزيز استقرار السوق وحماية الاستثمارات.
وأوضح أن السوق العقاري يحتاج إلى جهة تنظيمية تضع معايير واضحة لتصنيف المطورين وفقاً لقدراتهم الفنية والمالية وسوابق أعمالهم، بما يضمن تخصيص الأراضي للمطورين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وتسليمها وتشغيلها وفق الجداول الزمنية المحددة.
 

معايير التنفيذ
 

وأشار إلى أن تصنيف المطورين يجب أن يعتمد على حجم المشروعات التي سبق تنفيذها وتسليمها وتشغيلها، مؤكداً أن إسناد مشروعات ضخمة إلى شركات لا تتناسب قدراتها التشغيلية والمالية مع حجم هذه المشروعات يؤدي إلى تعثر التنفيذ وتأخر التسليمات لفترات طويلة.
وأضاف أن الاتحاد المقترح ينبغي أن يضم خبراء مستقلين في التطوير العقاري ودراسات الجدوى، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية، بما يضمن الحيادية والقدرة على اتخاذ قرارات تنظيمية ورقابية فعالة تخدم السوق العقارية بشكل متوازن.
 

قاعدة بيانات موحدة
 

ولفت إلى أن إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة عن المطورين والمشروعات العقارية يعد من أبرز المكاسب المتوقعة لهذا الاتحاد، موضحاً أن نقص المعلومات الدقيقة يحد من قدرة العملاء على تقييم المطورين والتمييز بين المشروعات الجادة وغيرها، ما يرفع من مخاطر القرارات الاستثمارية غير المدروسة.
وأكد أن توفير تصنيفات واضحة للمطورين سيسهم في رفع مستوى وعي العملاء ومساعدتهم على اتخاذ قرارات أكثر أماناً، والحد من الاعتماد على معايير الأسعار المنخفضة أو أنظمة السداد الممتدة دون دراسة الملاءة المالية للمطور.
 

إعادة تنظيم السوق
 

وأشار بهاء إلى أن السوق العقاري المصري يشهد حالياً مرحلة مهمة من إعادة التنظيم، خاصة مع اقتراب مواعيد تسليم العديد من المشروعات، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تمايزاً واضحاً بين الشركات القادرة على الوفاء بالتزاماتها وتلك التي تواجه تحديات في التنفيذ.
وكشف أن ملف إنشاء اتحاد المطورين يحظى باهتمام رسمي، وتتم مناقشة الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة له، معتبراً أن الإسراع في تأسيس هذا الكيان سيعزز الثقة في السوق ويحافظ على حقوق العملاء وموارد الدولة في الوقت ذاته.
 

جاذبية الاستثمار العقاري
 

وشدد على أن القطاع العقاري المصري ما زال يمتلك مقومات قوية للنمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية، موضحاً أن الطلب الحقيقي على العقارات لا يزال يفوق المعروض في عدد من المناطق، بما يعزز مكانة مصر كإحدى الأسواق الجاذبة للاستثمار العقاري في المنطقة.
وأكد أن العقار سيظل الوعاء الاستثماري المفضل للمصريين في الداخل والخارج، متوقعاً أن يسهم استقرار الأوضاع الإقليمية وزيادة الاهتمام بالاستثمار في مصر في دعم النشاط العقاري خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع استمرار جهود تنظيم السوق ورفع كفاءة القطاع.

العقارات عقارات مصر اتحاد مطورين عقارين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر

مصر وإيران في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

جهاد فهمى

وفاة الباحثة جهاد فهمي.. قسم علم النفس بآداب الإسكندرية ينعيها بكلمات مؤثرة

منتخب مصر الوطني

مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-6-2026

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي: البرلمانات العربية تتحمل مسؤولية تاريخية في مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية

التشيك

فريق إنقاذ تشيكي يتوجه إلى فنزويلا لتقديم الدعم في أعقاب كارثة الزلزالين

المؤتمر الثامن للبرلمان العربي

السعودية تؤكد مواصلة دعم العمل البرلماني العربي وتعزيز التعاون المشترك

بالصور

لا بنزين ولا كهربا.. أسرع موتوسيكل في العالم يعمل بالماء

أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature

الجمهور المغربي يستقبل تامر حسني بحفاوة شديدة

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

جمبسوت لافت.. ريهام عبد الغفور تخطف الانظار في حفل زفاف أحمد السعدني

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

زلزال يهز فولكس فاجن.. تسريح 100 ألف موظف وإغلاق المصانع

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد