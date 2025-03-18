دونجا برفقة نجوم الأهلي استعدادا لمواجهة إثيوبيا

نشر نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر صورة له داخل الطائرة برفقة عدد من لاعبي المنتخب ، عبر حسابه الشخصي انستجرام .

وظهر دونجا في الصورة برفقة احمد سيد زيزو “ حسام عبد المجيد ” ومصطفي شوبير " "وعبد المنعم .

موعد مغادرة بعثة المنتخب :

تغادر بعثة منتخب مصر لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء إلى المغرب استعدادا لمواجهة إثيوبيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم .

وأدى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن ، مرانه الثانى مساء أمس باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و 25 مارس الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وشهد معسكر المنتخب الوطنى انضمام سداسي النادى الأهلي محمد الشناوي و مصطفي شوبير و رامي ربيعة و محمد هاني و مروان عطية و أحمد نبيل كوكا ، كما انضم محمد عبد المنعم وشارك في مران أمس.