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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دونجا برفقة نجوم الأهلي استعدادا لمواجهة إثيوبيا

منتخب مصر
منتخب مصر

نشر نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر صورة له داخل الطائرة برفقة عدد من لاعبي المنتخب ، عبر حسابه الشخصي انستجرام . 

وظهر دونجا في الصورة برفقة احمد سيد زيزو “ حسام عبد المجيد ” ومصطفي شوبير " "وعبد المنعم . 

موعد مغادرة بعثة المنتخب : 

تغادر بعثة منتخب مصر لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء إلى المغرب استعدادا لمواجهة إثيوبيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم .

وأدى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن ، مرانه الثانى مساء أمس باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و 25 مارس الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وشهد معسكر المنتخب الوطنى  انضمام سداسي النادى الأهلي محمد الشناوي و مصطفي شوبير و رامي ربيعة و محمد هاني و مروان عطية و أحمد نبيل كوكا ، كما انضم محمد عبد المنعم وشارك في مران أمس.

نبيل دونجا الزمالك لاعبي المنتخب

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