الأهلي يهزم هليوبوليس.. ويصعد لربع نهائي كأس مصر لكرة اليد

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الدنماركي ستيفان ماديسن على نظيره هليوبوليس بنتيجة 40-24، في إطار لقاءات ثمن نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024-2025.

وكان الشوط الأول من المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على صالة نادي هليوبوليس بمدينة الشروق قد انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 19-8، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ضرب الأهلي موعدًا ناريًا مع نظيره سبورتنج السكندري -حامل اللقب- في ربع النهائي.

الجدير بالذكر، أن الأهلي توج مساء الجمعة الماضية بلقب كأس السوبر المصري بعد تفوقه على نظيره سبورتنج السكندري بنتيجة 26-24، في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة نصر.

ويحتل المارد الأحمر حاليًا صدارة المرحلة الأخيرة من دوري المحترفين برصيد 33 نقطة وبفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه نادي الزمالك والذي يمتلك 28 نقطة يحتل بهم وصافة الترتيب.

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

يذكر أن، الفريق الفائز في الوقت الأصلي يحصد 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل.

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان دوري كرة اليد قد توقف يوم 6 ديسمبر الماضي بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة ببطولة العالم رقم 29 التي أقيمت بتنظيم مشترك بين النرويج والدنمارك وكرواتيا خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير الماضي، وحقق فيها الفراعنة المركز الخامس للمرة الأولى في تاريخهم.