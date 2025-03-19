ويتكوف: السعودية تستضيف مباحثات أمريكية روسية بشأن أوكرانيا الأحد المقبل

أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء أن محادثات أمريكية مع روسيا بشأن أوكرانيا ستنعقد الأحد المقبل في مدينة جدة بالسعودية.

وأضاف ويتكوف أن فريق أمريكي بقيادة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو سيتوجه إلى السعودية.

وقبل أيام صرح والتز، بأن التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا ستشمل تنازل كييف عن جزء من الأراضي مقابل ضمانات أمنية مستقبلية، مضيفا أن فكرة منح أوكرانيا العضوية في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا تحظى بدعم الولايات المتحدة أو الدول الأخرى الأعضاء في الحلف.

وأشار المسئول الأمريكي إلى أن: "الطريق إلى العضوية الدائمة في حلف الناتو لأوكرانيا غير مرجح البتة".