قاض فيدرالي يأمر بإعادة أنظمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وترامب يرد

نقلت قناة إن بي سي نيوز عن مصادر قولها إن قاضيا فيدراليا أمريكيا أصدر أمرا للحكومة الأمريكية بإعادة أنظمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشارت القناة ذاتها الي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي قال فيها: لدينا قضاة مارقون يدمرون بلدنا وسنستأنف الحكم بشأن أنظمة وكالة التنمية الدولية.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام ، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتجه إلى تجريد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من استقلاليتها ووضعها تحت سيطرة وزارة الخارجية بحسب مصادر لرويترز، الأمر الذي سيكون تغييراً كبيراً لكيفية تخصيص واشنطن للمساعدات الخارجية.



وقال أحد المصدرين لرويترز إن مجلس الأمن القومي كان قد استضاف مناقشات الأسبوع الماضي حول هذا الموضوع، كما أكد مسؤول أمريكي آخر وجود مناقشات بالفعل حول اتخاذ هذه الخطوة، ولكنه قال إنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد.

