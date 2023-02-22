الكونجرس يطالب البنتاجون بتوضيح أوجه إنفاق 113 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا

قال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، إن اللجنة طلبت من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية تقديم تقارير حول إنفاق 113 مليار دولار المخصصة لمساعدة أوكرانيا.

وقال كومر في بيان نُشر على موقع اللجنة، "تقوم لجنة الرقابة والمساءلة بمراجعة المساعدات المقدمة لأوكرانيا، حيث أنه منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام تقريبًا، قدم الكونجرس أكثر من 113 مليار دولار كمساعدات دفاعية وإنسانية واقتصادية وإدارية لأوكرانيا”.

وأضاف أن “الهياكل الحكومية التي تتحكم في هذه الأموال تضمن أن يتم إنفاقها على النحو المقصود للحد من مخاطر الهدر والاحتيال وسوء المعاملة”.

وأوضح أنه “لضمان السيطرة، طلبت اللجنة من البنتاجون ووزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية وثائق ومعلومات لفهم كيفية قيام الإدارات بالإشراف على هذه الأموال".

ووفقا لوثيقة أرسلتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي إلى رؤساء الإدارات الثلاثة، فإنه يجب عليهم تقديم المعلومات المطلوبة بحلول 8 مارس المقبل.