محافظ الدقهلية: سرعة الانتهاء من تطوير حمام سباحة التعليم لافتتاحه خلال أيام

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تطوير حمام السباحة بشارع الجلاء، التابع لمديرية التربية والتعليم ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لافتتاحه خلال أيام لدخوله الخدمة وليكون جاهزا للاستخدام وتقديم الخدمة للرواد.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بتركيب مقاعد بلاستيكية في المدرجات بدلاً من الدرجات الخرسانية، وذلك حفاظًا على راحة المترددين والجماهير.

وأكد على أهمية التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتغيير مياه حمام السباحة، لضمان جاهزيته التامة لاستقبال الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص محافظة الدقهلية على تعزيز البنية التحتية للمنشآت الرياضية وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة البدنية، مما يسهم في دعم المواهب الرياضية وتطويرها.

كما تفقد المحافظ حالة النظافة والاشغالات بشوارع مدينة المنصورة ووجه بتكثيف أعمال رفع القمامة أولا بأول، مؤكدا أهمية رفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية للمشاة والمركبات.