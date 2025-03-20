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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الحق اشتري.. خصومات هائلة على هواتف سامسونج الأكثر شعبية

هواتف سامسونج
هواتف سامسونج
لمياء الياسين

انطلقت فعاليات تخفيضات مارس من سامسونج مع خصومات هائلة على كلا من هواتف Galaxy S25 Ultra و هواتف Galaxy Z Fold 6 وبعض الأجهزة الآخرى
على الجانب الآخر وفقا لموقع "gizmochina" عادت عروض سامسونج المميزة مع خصومات استثنائية على هواتفها الذكية الرائدة الجديدة وغيرها من الأجهزة. تقدم الشركة الكورية العملاقة خصومات تصل إلى 900 دولار أمريكي عند شراء هاتف Galaxy S25 Ultra وغيره من الهواتف الذكية.

 يمكنك الحصول على خصم بقيمة 1000 دولار أمريكي على أحدث هاتف قابل للطي . كما تُطبق خصومات مماثلة على طرازي Galaxy Watch Ultra وGalaxy Watch 7. علاوة على ذلك، تُعتبر الخصومات جذابة للغاية على جهاز Galaxy Book 5 Pro .

هواتف سامسونج

خصم 1000 دولار 

إذا كنت ترغب في ترقية هاتفك الذكي، فهذا هو الوقت المناسب، حيث يمكن للمشترين المهتمين الاستفادة من خصومات تصل إلى 900 دولار. تحديدًا، إذا اخترت هاتف Galaxy S25 Ultra، يمكنك الحصول على 900 دولار كاستبدال. وبالمثل، يمكنك الحصول على خصم 1000 دولار على هاتف Galaxy Z Fold 6 القابل للطي، ويمكن لمشتري Galaxy Watch Ultra الحصول على خصم يصل إلى 325 دولارًا كحد أقصى على الاستبدال.
ستكون هذه الخصومات جزءًا من برنامج استبدال الهواتف الفوري، وستظهر في صفحة الدفع عند إتمام عملية الشراء. 
بالإضافة إلى عروض الاستبدال، تقدم الشركة عروضًا مميزة على أحدث الهواتف الذكية والساعات كما تقدم عروضًا مخفضة على ملحقات سامسونج بخصم خاص بقيمة 230 دولارًا على ساعة جالاكسي ووتش ألترا، وهي متوفرة بسعر 419.99 دولارًا.

هواتف Galaxy S25 Ultra هواتف Galaxy Z Fold 6 هاتف Galaxy S25 Ultra الهواتف الذكية عروضًا مميزة

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