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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يتفقد ضريح السيدة نفيسة والمقصورة والساحات .. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة، واستمع إلى شرح من اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن أعمال التطوير التي قامت بها الهيئة الهندسية في المسجد ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلي الله عليه وسلم، وذلك في اطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم الخميس، مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، وذلك لافتتاح أعمال التجديد بالمسجد، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف والدكتور اسامة الازهري وزير الأوقاف والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور محمد الضويني وكيل الازهر الشريف والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية واللواء احمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

الرئيس يتفقد المسجد ويستمع إلى شرح من رئيس الهيئة الهندسية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس قام بتفقد المسجد، حيث استمع سيادته إلى شرح من اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن أعمال التطوير التي قامت بها الهيئة الهندسية في المسجد ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلي الله عليه وسلم، وذلك في اطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

مصر حريصة على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد على حرص مصر على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد، مشيراً إلى ما يعكسه تعلق المصريين بآل بيت رسول الله من إدراك لقيمتهم، واعتراف بفضلهم، داعياً المولى عز وجل أن يديم على الشعب المصري الأمن والإستقرار والإزدهار في شهر رمضان المبارك، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قام بأداء صلاة الفجر بالمسجد، ثم قام سيادته في الختام بزيارة مقام السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

السيسي مسجد السيدة نفيسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال التطوير تطوير مساجد آل بيت

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